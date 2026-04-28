Крылышки в "Форе" подешевели на треть: самое время открывать сезон барбекю (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Куриные крылышки — одна из самых популярных закусок в мире: их запекают, жарят или готовят на гриле, а для особого вкуса добавляют маринады, в том числе медовый, сочетающий сладость и легкую карамельную корку. Такое блюдо пришло из американской культуры барбекю, но давно стало универсальным для домашней кухни. А сегодня мы предлагаем приготовить сочные крылышки по выгодной цене благодаря акции в магазине "Фора". Куриное крыло "Наша Ряба" охлажденное (средняя упаковка) с 23 по 29 апреля 2026 года стоит 10,9 грн за 100 г вместо 17 грн (скидка −36%), что делает это блюдо еще более доступным.
Выбирая крылышки, следует обращать внимание на их цвет и текстуру: свежее мясо должно быть светло-розовым, без постороннего запаха и лишней влаги. Для маринада важно балансировать вкусы – избыток горчицы может перебить нежность курицы, а слишком много соуса сделает корочку мягкой вместо румяной. Если используется мед, его лучше добавлять в небольшом количестве или сочетать с горчицей и чили – это дает более глубокий вкус и аппетитный цвет. Альтернативно, вместо соуса "Якисоба" можно использовать классический барбекю или даже соевый соус с небольшим количеством сахара. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".
Как приготовить крылышки барбекю
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 1 кг;
- соус "якисоба" или соус барбекю — 1 ст. л.;
- кетчуп – 1 ст. л.;
- горчица американская или дижонская – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- острый соус чили – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовить крылышки, промыть и обсушить бумажными полотенцами.
- Смешать все ингредиенты для маринада до однородности.
- Замариновать крылышки, тщательно перемешать для равномерного покрытия.
- Оставить мариноваться на 20-30 минут или готовить сразу.
- Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
- Запекать при температуре 180–200 °C в течение 30–40 минут до румяной корочки.
Возможные вариации: добавить мед для более сладкого вкуса, копченую паприку для аромата или приготовить крылышки на гриле для более выраженной корочки.
Как и с чем подавать
Крыльца лучше подавать горячими, сразу после приготовления. Они хорошо сочетаются с картофелем дольками, свежими овощами или легким салатом из зелени. Для подачи можно посыпать зеленью или кунжутом, а также дополнить соусами – чесночным, творожным или классическим барбекю. Кушанье подходит как для ежедневного обеда, так и для неформальных встреч.