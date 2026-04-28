Крылышки в "Форе" подешевели на треть: самое время открывать сезон барбекю (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Куриные крылышки — одна из самых популярных закусок в мире: их запекают, жарят или готовят на гриле, а для особого вкуса добавляют маринады, в том числе медовый, сочетающий сладость и легкую карамельную корку. Такое блюдо пришло из американской культуры барбекю, но давно стало универсальным для домашней кухни.

Выбирая крылышки, следует обращать внимание на их цвет и текстуру: свежее мясо должно быть светло-розовым, без постороннего запаха и лишней влаги. Для маринада важно балансировать вкусы – избыток горчицы может перебить нежность курицы, а слишком много соуса сделает корочку мягкой вместо румяной. Если используется мед, его лучше добавлять в небольшом количестве или сочетать с горчицей и чили – это дает более глубокий вкус и аппетитный цвет. Альтернативно, вместо соуса "Якисоба" можно использовать классический барбекю или даже соевый соус с небольшим количеством сахара. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить крылышки барбекю

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг;

соус "якисоба" или соус барбекю — 1 ст. л.;

кетчуп – 1 ст. л.;

горчица американская или дижонская – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

острый соус чили – 1 ч. л.;

сухой чеснок – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовить крылышки, промыть и обсушить бумажными полотенцами. Смешать все ингредиенты для маринада до однородности. Замариновать крылышки, тщательно перемешать для равномерного покрытия. Оставить мариноваться на 20-30 минут или готовить сразу. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекать при температуре 180–200 °C в течение 30–40 минут до румяной корочки.

Возможные вариации: добавить мед для более сладкого вкуса, копченую паприку для аромата или приготовить крылышки на гриле для более выраженной корочки.

Как и с чем подавать

Крыльца лучше подавать горячими, сразу после приготовления. Они хорошо сочетаются с картофелем дольками, свежими овощами или легким салатом из зелени. Для подачи можно посыпать зеленью или кунжутом, а также дополнить соусами – чесночным, творожным или классическим барбекю. Кушанье подходит как для ежедневного обеда, так и для неформальных встреч.