Швидко, недорого і дуже смачно: запечені курячі крильця з карамельним соусом (відео)

Запечені в духовці курячі крильця виходять з хрусткою скоринкою

Запечені курячі крильця — чудова страва, коли треба швидко приготувати щось смачне та недороге. За рахунок соусу крильця набувають апетитної та хрумкої скоринки та кисло-солодкого смаку.

хрумка скоринка, соковите м’ясо та апетитний кисло-солодкий соус. Їх можна готувати як для сімейної вечері, так і до приходу гостей.

Рецептом курячих крилець в духовці поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ця страва точно матиме успіх серед інших на столі.

Інгредієнти

крило куряче — 1 кг

борошно — 100 г

крохмаль — 15 г

сіль — 1 ч. л

паприка — 0.5 ч. л

Для соуса:

кетчуп — 50 г

сік лимону — 1 ч. л

часник — 1 зубчик

мед — 1 ч. л

Етапи приготування