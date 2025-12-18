Рус

Швидко, недорого і дуже смачно: запечені курячі крильця з карамельним соусом (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Курячі крильця з апетитною скоринкою
Курячі крильця з апетитною скоринкою. Фото Freepik

Запечені в духовці курячі крильця виходять з хрусткою скоринкою

Запечені курячі крильця — чудова страва, коли треба швидко приготувати щось смачне та недороге. За рахунок соусу крильця набувають апетитної та хрумкої скоринки та кисло-солодкого смаку.

хрумка скоринка, соковите м’ясо та апетитний кисло-солодкий соус. Їх можна готувати як для сімейної вечері, так і до приходу гостей.

Рецептом курячих крилець в духовці поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ця страва точно матиме успіх серед інших на столі.

Інгредієнти

  • крило куряче — 1 кг
  • борошно — 100 г
  • крохмаль — 15 г
  • сіль — 1 ч. л
  • паприка — 0.5 ч. л

Для соуса:

  • кетчуп — 50 г
  • сік лимону — 1 ч. л
  • часник — 1 зубчик
  • мед — 1 ч. л

Етапи приготування

  1. Курячі крильця розріжте по суглобу на дві частини.
  2. У звичайний пакет насипте борошно, додайте сіль та паприку. Ретельно перемішайте суміш.
  3. Викладіть крильця в пакет із борошном. Зав’яжіть його та добре потрусіть, щоб кожне крильце було повністю вкрите паніровкою.
  4. Застеліть деко пергаментом і викладіть на нього запаніровані крильця.
  5. Відправте в духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 45 хвилин.
  6. Поки крильця в духовці, поєднайте в окремій ємності кетчуп, лимонний сік, подрібнений часник та мед.
  7. Дістаньте гарячі крильця з духовки та за допомогою пензлика або ложки ретельно змастіть їх підготовленим соусом.
  8. Поверніть крильця в духовку ще на 5 хвилин, щоб соус карамелізувався.
Теги:
#Рецепти #Соус #Курині крильця