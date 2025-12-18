Швидко, недорого і дуже смачно: запечені курячі крильця з карамельним соусом (відео)
-
-
Запечені в духовці курячі крильця виходять з хрусткою скоринкою
Запечені курячі крильця — чудова страва, коли треба швидко приготувати щось смачне та недороге. За рахунок соусу крильця набувають апетитної та хрумкої скоринки та кисло-солодкого смаку.
хрумка скоринка, соковите м’ясо та апетитний кисло-солодкий соус. Їх можна готувати як для сімейної вечері, так і до приходу гостей.
Рецептом курячих крилець в духовці поділилася кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Ця страва точно матиме успіх серед інших на столі.
Інгредієнти
- крило куряче — 1 кг
- борошно — 100 г
- крохмаль — 15 г
- сіль — 1 ч. л
- паприка — 0.5 ч. л
Для соуса:
- кетчуп — 50 г
- сік лимону — 1 ч. л
- часник — 1 зубчик
- мед — 1 ч. л
Етапи приготування
- Курячі крильця розріжте по суглобу на дві частини.
- У звичайний пакет насипте борошно, додайте сіль та паприку. Ретельно перемішайте суміш.
- Викладіть крильця в пакет із борошном. Зав’яжіть його та добре потрусіть, щоб кожне крильце було повністю вкрите паніровкою.
- Застеліть деко пергаментом і викладіть на нього запаніровані крильця.
- Відправте в духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 45 хвилин.
- Поки крильця в духовці, поєднайте в окремій ємності кетчуп, лимонний сік, подрібнений часник та мед.
- Дістаньте гарячі крильця з духовки та за допомогою пензлика або ложки ретельно змастіть їх підготовленим соусом.
- Поверніть крильця в духовку ще на 5 хвилин, щоб соус карамелізувався.