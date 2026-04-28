Готовятся в считанные минуты: рецепт рулетиков из кабачков с вкусной начинкой (видео)
Вкусная закуска, которая понравится близким
Сезон кабачков уже начался, и из этого универсального овоща можно приготовить множество вкусных блюд — от легких салатов до закусок и основных блюд, в частности, салат из маринованных молодых кабачков, который ценится за нежную текстуру и свежий вкус. Но сегодня мы предлагаем более оригинальную подачу — кабачковые рулетики с икрой, сочетающие хрустящее основание и нежную кремовую начинку. При выборе кабачков следует обращать внимание на молодые плоды небольшого размера с тонкой кожурой, ведь они имеют менее водянистую структуру и лучше держат форму после обжаривания. Также важно не пересаливать овощ на этапе подготовки, чтобы он не пустил лишнюю влагу и не утратил плотность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".
Для кремовой основы лучше использовать свежий крем-сыр без лишних добавок, хорошо сочетающийся с деликатным вкусом кабачка и не перебивающий икру. Если нет возможности использовать икру, ее можно заменить на мелко нарезанные маринованные овощи или легкий рыбный паштет – это сменит вкусовой профиль, но сохранит концепцию закуски. Добавление укропа придает свежесть, однако его количество следует контролировать, чтобы не перекрывать основные ингредиенты. Такой формат закуски происходит из современной домашней фьюжн-кухни, где классические овощи сочетают с деликатесными намазками.
Как приготовить кабачковые рулетики с икрой
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3-4 ст. л.;
- крем-сыр – 150 г;
- укроп – небольшой пучок;
- икра — 50-70 г;
- соль – по вкусу;
- перец — по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки тонкими слайсами, посолить и оставить на несколько минут.
- Обвалять каждый слайс в муке, затем во взбитых яйцах.
- Обжарить кабачки на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложить на бумажное полотенце и охладить.
- Смазать каждый слайс крем-сыром.
- Добавить укроп и небольшое количество икры.
- Свернуть в рулеты и зафиксировать форму.
Как и с чем подавать
Кабачковые рулеты лучше всего подавать охлажденными в качестве закуски или легкого блюда к основному столу. Они хорошо смешиваются со свежими овощами, зелеными салатами и легкими соусами на основе йогурта или сметаны. Для более торжественной подачи рулеты можно выложить на тарелку слоями, украсить зеленью и каплями икры сверху. Также они удачно смотрятся в формате фуршетной закуски, когда представляются небольшими порциями на шпажках.
Готовое блюдо сочетает простые сезонные ингредиенты с деликатной подачей, что делает его универсальным вариантом как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.