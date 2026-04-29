Таким деруном наедятся все: сытно, вкусно и по-украински щедро (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Деруны — это традиционное блюдо украинской кухни из тертого сырого картофеля, которое обжаривают до хрустящей корочки, которое стало одним из самых известных домашних блюд благодаря своей простоте и сытности. Со временем появилось много вариаций дерунов: классические, с грибами, с мясом, запеченные под сыром, а также современные интерпретации вроде дерунов по-американски (хешбраунов), где акцент делается на еще большей хрустности.
Барский дерун — это уже более праздничная, усложненная версия блюда, где деруны сочетаются с сочной начинкой и запекаются под сыром, превращаясь в полноценное горячее блюдо. В этом варианте особую роль играет качество ингредиентов: крахмалистый картофель дает правильную текстуру дерунов, а грудинка с умеренной жирностью и свежие грибы формируют насыщенный, глубокий вкус начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить панский дерун
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- грудинка – 400 г;
- сметана — 100 г;
- специи – по вкусу;
- твердый сыр – 200 г;
- картофель — 4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- специи – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать лук, шампиньоны и грудинку небольшими кубиками.
- Поджарить лук до золотистого цвета.
- Добавить грибы и готовить к испарению излишней жидкости.
- Добавить грудинку, специи и тушить до готовности.
- Ввести сметану, перемешать и довести начинку до нежной консистенции.
- Натереть картофель и лук, после чего тщательно отжать лишнюю влагу.
- Добавить яйца, сметану, муку и специи, перемешать до однородности.
- Обжарить драники с обеих сторон до румяной корочки.
- Выложить деруны в форму слоями, чередуя с начинкой и сыром.
- Запекать при 180 градусах около 5 минут до расплавления творога.
Как и с чем подавать
Панский дерун подается горячим, когда сыр образует тягучую корочку, а деруны сохраняют хрусткость по краям. Больше всего вкусно со свежей сметаной и зеленью, которая добавляет легкости к сытному блюду. Хорошо сочетается с маринованными овощами, квашеными огурцами или свежим салатом, балансирующим жирность начинки. Также можно подать с чесночным или грибным соусом для более выраженного вкуса.
Панский дерун — пример того, как классическое украинское блюдо может превратиться в более сложную и праздничную версию без потери качества. Сочетание хрустящих дерунов, ароматной мясно-грибной начинки и расплавленного сыра делает блюдо особенно сытным и насыщенным. Такой рецепт легко адаптируется под свои вкусы, изменяя ингредиенты начинки или уровень специй.