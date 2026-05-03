Когда нет времени, но хочется "вау": быстрый салат с сыром, овощами и песто (видео)

Салаты бывают самые разные – от сытных мясных до легких овощных, а среди традиционных украинских вариантов особое место занимает салат "Макоце" со свеклой и сыром, который ценится за баланс сладковатых и сливочных нот. Сегодня мы предлагаем современную интерпретацию легкого блюда на основе зернистого сыра, свежих овощей и ароматного песто, сочетающего простоту приготовления и выразительный вкус.

При выборе ингредиентов важно обращать внимание на качество сыра – он должен быть свежим и нежным, без лишней кислинки, а помидоры – спелыми и мясистыми, ведь именно они формируют основу вкуса. Для более интересной текстуры можно варьировать зелень, добавлять рукколу или заменять песто домашним соусом из базилика и орехов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить салат с сыром, овощами и песто

Ингредиенты:

сыр зернистый в сливках — 300 г;

помидоры – 2 шт. (≈300 г);

красный лук – 50 г;

петрушка или кинза – 1 пучок;

соус песто – 1 ст. л. (≈30 г);

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Из сыра слить лишние сливки, чтобы регулировать консистенцию и сделать более плотной текстуры. Помидоры, красный лук и зелень нарезать произвольными кусочками, сохраняя сочность овощей. Смешать все ингредиенты в большой миске, добавить соус песто и соль по вкусу, аккуратно перемешать до равномерного распределения.

Как и с чем подавать

Подавать салат охлажденным в глубоких тарелках или небольших креманках, чтобы подчеркнуть его свежесть и текстуру. Для более внятного вида можно добавить сверху несколько капель песто, свежемолотого перца или листьев базилика. Блюда хорошо сочетается со свежим хлебом, гренками или в качестве гарнира к рыбе или запеченному куриному филе. Также салат можно подать в качестве легкой закуски в составе летнего меню вместе с овощными крем-супами или антипастами.

Этот салат является примером того, как из простых ингредиентов можно создать сбалансированное, свежее и выразительное блюдо без сложных кулинарных техник. Благодаря сочетанию сливочного сыра, сочных овощей и ароматного песто он подходит как для быстрого перекуса, так и для легкого ужина.