Крылышки, от которых сложно оторваться: апельсиновый маринад, покоряющий с первого укуса (видео)
Вкусное и сытое блюдо
Из крылышек можно приготовить множество блюд: от классических запеченных до азиатских вариаций в соусе терияки, который из японской кухни и известен своим балансом сладкого и соленого вкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить крылышки в апельсиновом маринаде на мангале, сочетающем цитрусовую свежесть и легкую карамельную нотку меда. Важно выбирать качественные ингредиенты: свежие крылышки без лишней влаги, натуральный соевый соус без лишних примесей и спелые апельсины с ароматной цедрой, ведь они формируют глубину вкуса. Для вариаций можно заменить мед кленовым сиропом, а также готовить блюдо не только на мангале, но и в духовке, однако следует избегать избытка сладких компонентов, чтобы не получить подгоревшую карамелизацию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "igor_shpigunov1".
Как приготовить крылышки в апельсиновом маринаде
Ингредиенты:
- крылышки куриные – 1 кг;
- апельсиновый сок — 120 мл;
- цедра апельсина — из 1 шт;
- соевый соус – 80 мл;
- мед – 2 ст. л.;
- сладкая горчица – 1 ст. л.;
- имбирь свежий – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Подготовить крылышки, разрезать их на две части и при необходимости очистить от лишних остатков.
- Приготовить маринад, смешав апельсиновый сок, цедру, соевый соус, мед, горчицу, имбирь, паприку, соль и перец.
- Замариновать крылышки и оставить на час для насыщения вкуса.
- Нанизать крылышки на шампуры и плотно завернуть в фольгу.
- Запекать или готовить на мангале в течение 20-25 минут до готовности.
- Снять фольгу, смазать остатками маринада и привести к образованию румяной корочки.
Как и с чем подавать
Крылышки лучше подавать горячими, украсив свежей зеленью и тонкими ломтиками апельсина для усиления аромата блюда. В качестве гарнира хорошо подходят запеченные овощи, картофель дольками или легкий рис, который впитывает соус и уравновешивает насыщенный вкус. Для подачи можно добавить соусы на основе йогурта или легкий чесночный дип, что создает приятный контраст с цитрусовой глазурью.
Это блюдо сочетает простоту приготовления с ярким вкусовым профилем, поэтому отлично подходит как для домашнего обеда, так и для приготовления на открытом огне. Соблюдение баланса сладкого, кислого и соленого позволяет получить сочные крылышки с аппетитной корочкой и выразительным ароматом.