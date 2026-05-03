Крылышки, от которых сложно оторваться: апельсиновый маринад, покоряющий с первого укуса (видео)

Из крылышек можно приготовить множество блюд: от классических запеченных до азиатских вариаций в соусе терияки, который из японской кухни и известен своим балансом сладкого и соленого вкуса. Сегодня мы предлагаем приготовить крылышки в апельсиновом маринаде на мангале, сочетающем цитрусовую свежесть и легкую карамельную нотку меда. Важно выбирать качественные ингредиенты: свежие крылышки без лишней влаги, натуральный соевый соус без лишних примесей и спелые апельсины с ароматной цедрой, ведь они формируют глубину вкуса. Для вариаций можно заменить мед кленовым сиропом, а также готовить блюдо не только на мангале, но и в духовке, однако следует избегать избытка сладких компонентов, чтобы не получить подгоревшую карамелизацию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "igor_shpigunov1".

Как приготовить крылышки в апельсиновом маринаде

Ингредиенты:

крылышки куриные – 1 кг;

апельсиновый сок — 120 мл;

цедра апельсина — из 1 шт;

соевый соус – 80 мл;

мед – 2 ст. л.;

сладкая горчица – 1 ст. л.;

имбирь свежий – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Подготовить крылышки, разрезать их на две части и при необходимости очистить от лишних остатков. Приготовить маринад, смешав апельсиновый сок, цедру, соевый соус, мед, горчицу, имбирь, паприку, соль и перец. Замариновать крылышки и оставить на час для насыщения вкуса. Нанизать крылышки на шампуры и плотно завернуть в фольгу. Запекать или готовить на мангале в течение 20-25 минут до готовности. Снять фольгу, смазать остатками маринада и привести к образованию румяной корочки.

Как и с чем подавать

Крылышки лучше подавать горячими, украсив свежей зеленью и тонкими ломтиками апельсина для усиления аромата блюда. В качестве гарнира хорошо подходят запеченные овощи, картофель дольками или легкий рис, который впитывает соус и уравновешивает насыщенный вкус. Для подачи можно добавить соусы на основе йогурта или легкий чесночный дип, что создает приятный контраст с цитрусовой глазурью.

Это блюдо сочетает простоту приготовления с ярким вкусовым профилем, поэтому отлично подходит как для домашнего обеда, так и для приготовления на открытом огне. Соблюдение баланса сладкого, кислого и соленого позволяет получить сочные крылышки с аппетитной корочкой и выразительным ароматом.