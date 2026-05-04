Аромат на всю кухню: золотисті слойки з яблуками та корицею, які тануть у роті (відео)

Випічка буває різною — від ніжних бісквітів до ароматних десертів із цитрусовими нотами, як-от лимонний кекс, де важливий баланс кислоти й солодкості. А сьогодні пропонується приготувати хрусткі слойки з яблуками з тіста філо — легкий, але виразний десерт із карамельною фруктовою начинкою. Під час вибору інгредієнтів варто звертати увагу на якість тіста філо (воно має бути без тріщин і добре розморожене), а також на яблука — найкраще підходять кисло-солодкі сорти, що тримають форму після термічної обробки. Для глибшого смаку можна варіювати спеції, замінювати частину цукру медом або додавати горіхи, а також регулювати текстуру начинки — від більш соковитої до щільнішої. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати слойки з яблуками

Інгредієнти:

тісто філо — 10 листів;

яблука — 800–900 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

мед — для подачі;

Спосіб приготування:

Підготувати яблука, ретельно вимити, очистити від шкірки та нарізати невеликими кубиками. Розтопити частину вершкового масла на пательні. Додати цукор і ванільний цукор, одразу всипати яблука та готувати на середньому вогні приблизно 12–15 хвилин до м’якості та легкої карамелізації. Додати корицю, перемішати та охолодити начинку. Розморозити тісто філо та накрити його вологим рушником, щоб не пересихало. Змастити кожен лист розтопленим вершковим маслом. Викласти частину начинки на край листа, сформувати рулет або конверт і щільно загорнути. Перекласти заготовки на деко, застелене пергаментом, та змастити зверху маслом. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 20–25 хвилин до золотистої та хрусткої скоринки. Готові слойки злегка остудити та полити медом перед подачею.

Як і з чим подавати

Слойки найкраще подавати теплими, коли тісто залишається максимально хрустким, а начинка — ароматною та ніжною. Перед подачею їх можна злегка присипати цукровою пудрою або додатково полити медом чи карамельним соусом. Добре поєднуються з кулькою ванільного морозива, грецьким йогуртом або легким заварним кремом. Також десерт гармонійно смакує з чорним чаєм, кавою або пряним напоєм із корицею.

Хрусткі слойки з яблуками з тіста філо — це простий у приготуванні, але ефектний десерт, який поєднує легкість тіста та насичений фруктовий смак. Завдяки універсальності рецепта його легко адаптувати під сезонні фрукти або власні смакові вподобання. Така випічка стане вдалим варіантом як для щоденного чаювання, так і для святкового столу.