Коли хочеться швидкої випічки: просте пісочне печиво без міксера (відео)

Домашня випічка хороша тим, що дозволяє контролювати склад, свіжість інгредієнтів і рівень солодкості, а ще наповнює дім особливим ароматом.

Удома легко приготувати різні десерти — від кексів і бісквітів до популярного шоколадного печива. Але сьогодні ми пропонуємо пісочне печиво — базову класичну випічку, яка не потребує складної техніки і завжди виходить вдалою. Для найкращого результату варто обирати якісне вершкове масло з високим вмістом жиру та справді холодну сметану, адже саме температура інгредієнтів відповідає за розсипчасту текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати пісочне печиво

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

розпушувач – ½ ч. л.;

сіль – дрібка;

цукрова пудра – 1,5 ст. л.;

вершкове масло холодне – 125 г;

жовтки – 2 шт.;

сметана холодна – 1,5 ст. л.;

цукрова пудра для обкачування – за потреби;

шоколад для декору – за бажанням.

Спосіб приготування:

Підготувати сухі інгредієнти, просіяти борошно, додати розпушувач, сіль та цукрову пудру і перемішати. Додати холодне масло і швидко перетерти руками або ножем у дрібну крихту. Ввести жовтки та сметану і швидко замісити м’яке тісто, не перегріваючи його. Загорнути тісто в плівку та охолодити в холодильнику протягом 1 години. Сформувати печиво бажаної форми, викласти на деко з пергаментом. Випікати при температурі 180°C протягом 20–25 хвилин до легкої рум’яності. Після повного охолодження за бажанням прикрасити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою.

Як і з чим подавати

Пісочне печиво найкраще смакує зі свіжозавареним чаєм, кавою або какао. Його можна подавати на великій тарілці, пересипавши цукровою пудрою або доповнивши ягодами та шматочками шоколаду. Таке печиво добре поєднується з вершковими кремами, згущеним молоком чи фруктовими соусами, якщо хочеться більш десертного варіанту.

Пісочне печиво — це приклад універсальної домашньої випічки, яка підходить і для щоденного чаювання, і для святкового столу. Простий склад і базова технологія дозволяють легко експериментувати зі смаками, додаючи горіхи, цедру або спеції. Головне правило — не перевимішувати тісто і працювати з холодними інгредієнтами, тоді текстура буде ідеально ніжною та розсипчастою.