Чому квашена капуста стає надто кислою: швидкі способи збалансувати смак

Після тривалого процесу ферментації квашена капуста може стати надто кислою. Це не означає, що вона зіпсована. Кислоти можна легко позбутися, додавши всього пару інгредієнтів.

Квашена капуста — це не просто закуска, а справжнє джерело вітамінів, мінералів та поживних елементів. Приготувати її нескладно, але навіть у цьому процесі іноді виникають проблеми. Якщо квашена капуста вийшла надто кислою, це не привід її викидати. Її смак можна збалансувати іншими інгредієнтами та уникнути зайвих харчових відходів.

"Телеграф" розповість, чому квашена капуста іноді виходить занадто кислою, і які прості способи допоможуть зробити її смак м'якшим.

Чому квашена капуста стає надто кислою

Капуста стає квашеною завдяки процесу ферментації (молочнокислому бродінню). Бактерії перетворюють цукор, що міститься в капусті, на молочну кислоту. Саме вона забезпечує характерний кислуватий смак страви. Крім того, молочна кислота діє як натуральний консервант, завдяки чому продукт може довго зберігатись.

Занадто кислою квашена капуста може виходити через кілька причин:

тривала ферментація — що довше капуста кваситься/зберігається, тим більше в ній накопичується молочної кислоти, і вона стає кисліше.

висока температура в період бродіння – через тепло ферментація прискорюється. Оптимальною для квашення вважається температура від 18 до 22 °C;

надмірна кількість солі — надлишок солі уповільнює роботу молочнокислих бактерій, процес ферментації порушується і капуста стає надто кислою.

Що додати до квашеної капусти, щоб її смак став м’якшим

Як врятувати занадто кислу квашену капусту

Пом’якшити смак квашеної капусти можна кількома способами.

Промийте квашену капусту чистою водою і дайте воді стекти через сито. Це змиє кислоту і зробить смак квашеної капусти м'якшим. Додайте трохи цукру, меду або сиропу агави. Додайте до квашеної капусти трохи натурального яблучного соку або яблучного пюре. Це також збалансує кислоту. Нейтралізувати кислоту може харчова сода. Додайте буквально щіпку соди до квашеної капусти. Вона буде не такою кислою.

Який би зі способів ви не обрали, робіть це обережно та помірно. Краще потім додати солодощів або промити капусту ще раз, ніж повністю нейтралізувати кислий смак квашеної капусти.