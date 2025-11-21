Секрет ідеальної квашеної капусти розкрито: ніколи не робіть цю помилку з сіллю

Ключ до ідеальної закуски — правильні пропорції солі

Квашена капуста — одна з найпопулярніших і найкорисніших закусок у нашій кухні. Вона багата на вітамін C, пробіотики та клітковину. Готувати її нескладно, але в декого домашня капуста виходить то гіркою, то дуже м’якою, то несмачною. Насправді вирішальне значення мають кілька простих умов, але найголовніша з них — правильна кількість солі.

Саме сіль відповідає за смак, хруст і правильне бродіння. Якщо солі занадто мало — капуста стане м’якою і може запліснявіти; занадто велика кількість солі зупинить процес бродіння, і вона вийде пересоленою та гіркою. Фудблогер Ptashka Nadia поділилася "золотими правилами" ідеальної квашеної капусти.

Скільки солі додавати у квашену капусту

Для закваски капусти не підходить принцип використання солі "на око" і ніяких ложок "з гіркою". Щоб закуска вийшла ідеальною, потрібно брати рівно 20 г крупної солі на один кілограм очищеної капусти. У жодному разі не можна використовувати йодовану сіль. Йод убиває молочнокислі бактерії, і капуста може вийти слизькою та з неприємним присмаком.

Рецепт квашеної капусти

Інгредієнти (на 1 кг капусти):

Капуста білокачанна — 1 кг (зважуємо вже очищену)

Морква – 1 шт. (приблизно 80-100 г)

Сіль велика кам’яна (не йодована) — рівно 20 г

Як готувати: