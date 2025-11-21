Секрет ідеальної квашеної капусти розкрито: ніколи не робіть цю помилку з сіллю
Ключ до ідеальної закуски — правильні пропорції солі
Квашена капуста — одна з найпопулярніших і найкорисніших закусок у нашій кухні. Вона багата на вітамін C, пробіотики та клітковину. Готувати її нескладно, але в декого домашня капуста виходить то гіркою, то дуже м’якою, то несмачною. Насправді вирішальне значення мають кілька простих умов, але найголовніша з них — правильна кількість солі.
Саме сіль відповідає за смак, хруст і правильне бродіння. Якщо солі занадто мало — капуста стане м’якою і може запліснявіти; занадто велика кількість солі зупинить процес бродіння, і вона вийде пересоленою та гіркою. Фудблогер Ptashka Nadia поділилася "золотими правилами" ідеальної квашеної капусти.
Скільки солі додавати у квашену капусту
Для закваски капусти не підходить принцип використання солі "на око" і ніяких ложок "з гіркою". Щоб закуска вийшла ідеальною, потрібно брати рівно 20 г крупної солі на один кілограм очищеної капусти. У жодному разі не можна використовувати йодовану сіль. Йод убиває молочнокислі бактерії, і капуста може вийти слизькою та з неприємним присмаком.
Рецепт квашеної капусти
Інгредієнти (на 1 кг капусти):
- Капуста білокачанна — 1 кг (зважуємо вже очищену)
- Морква – 1 шт. (приблизно 80-100 г)
- Сіль велика кам’яна (не йодована) — рівно 20 г
Як готувати:
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- У велику миску висипати капусту з морквою, додати точно 20 г солі на кожен кілограм капусти.
- Добре перетерти руками 5-7 хвилин, доки капуста не пустить багато соку (це важливо!).
- Щільно утрамбувати в чисту банку або емальовану каструлю, щоб сік повністю покривав капусту.
- Зверху накрити цілим капустяним листям і поставити гніт — наприклад, банку з водою або чистий камінь.
- Залишити при кімнатній температурі (18–22 °C) на 3–4 дні. Щодня 2–3 рази протикати аж до дна дерев’яною шпажкою або довгим ножем — випускати гази, інакше гірчитиме.
- Як тільки спробували та відчули приємну кислинку (зазвичай на 3–4 день) — одразу прибирати капусту в холодильник чи холодний льох.