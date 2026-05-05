Реберця, які розлітаються зі столу: приготуйте, поки є акція (відео)
Свинячі ребра — це класика м’ясних страв, яка має глибоке коріння в європейській та американській кухні, де їх готують із пряними маринадами та запікають до ніжності.
Завдяки правильному приготуванню м’ясо стає соковитим, легко відділяється від кістки та набуває насиченого смаку. А сьогодні ми пропонуємо простий спосіб приготування реберець у духовці з ароматним маринадом, який не потребує складних технік. Під час вибору м’яса варто звертати увагу на колір і структуру: свіже ребро має бути рожевим, із рівномірним прошарком жиру, що забезпечує соковитість під час запікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
У період з 30 квітня по 13 травня 2026 року в мережі "Сільпо" діє акційна пропозиція на свинячі ребра охолоджені. Продукт доступний онлайн у всіх 115 магазинах мережі, а ціна знижена з 21,95 грн до 19,53 грн за 100 г. Така пропозиція дозволяє приготувати повноцінну м’ясну страву значно вигідніше, особливо якщо планується готувати на кілька порцій. Купівля акційного м’яса — це можливість не економити на якості, а навпаки обирати свіжий продукт за кращою ціною.
Як приготувати реберця у соєвому соусі
Інгредієнти:
- свинячі ребра — 1 кг;
- часник — 3–4 зубчики;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- кетчуп або соус барбекю — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Підготувати ребра, видалити плівку з внутрішнього боку для м’якшої текстури.
- Подрібнити часник та з’єднати його з медом, кетчупом або соусом барбекю, соєвим соусом, лимонним соком, гірчицею та спеціями.
- Натерти ребра маринадом рівномірно з усіх боків.
- Перекласти ребра в рукав для запікання та залишити маринуватися на 2–3 години або на ніч у холодильнику.
- Розігріти духовку до 180 градусів та запікати ребра приблизно 60–80 хвилин залежно від товщини.
- Розкрити рукав, змастити ребра залишками маринаду та готувати при температурі 200 градусів ще 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.
Як і з чим подавати
Запечені реберця найкраще подавати гарячими, одразу після приготування, коли вони максимально соковиті та ароматні. Для подачі їх можна доповнити свіжою зеленню, маринованою цибулею або овочами-гриль. Вдалим гарніром стане картопля, запечена або у вигляді пюре, а також легкі овочеві салати для балансу смаку. Додатково можна подати соус барбекю або гірчично-медову заправку.
Свинячі реберця — це страва, яка не потребує складних інгредієнтів, але завжди дає насичений і виразний результат. Завдяки акційній пропозиції в Сільпо її легко приготувати ще доступніше, не втрачаючи якості. Такий рецепт стане вдалим вибором для ситної домашньої вечері або зустрічі з близькими.