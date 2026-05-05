Реберця, які розлітаються зі столу: приготуйте, поки є акція (відео)

Свинячі ребра — це класика м’ясних страв, яка має глибоке коріння в європейській та американській кухні, де їх готують із пряними маринадами та запікають до ніжності.

Завдяки правильному приготуванню м’ясо стає соковитим, легко відділяється від кістки та набуває насиченого смаку. А сьогодні ми пропонуємо простий спосіб приготування реберець у духовці з ароматним маринадом, який не потребує складних технік. Під час вибору м’яса варто звертати увагу на колір і структуру: свіже ребро має бути рожевим, із рівномірним прошарком жиру, що забезпечує соковитість під час запікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати реберця у соєвому соусі

Інгредієнти:

свинячі ребра — 1 кг;

часник — 3–4 зубчики;

соєвий соус — 3 ст. л.;

кетчуп або соус барбекю — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

копчена паприка — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

Підготувати ребра, видалити плівку з внутрішнього боку для м’якшої текстури. Подрібнити часник та з’єднати його з медом, кетчупом або соусом барбекю, соєвим соусом, лимонним соком, гірчицею та спеціями. Натерти ребра маринадом рівномірно з усіх боків. Перекласти ребра в рукав для запікання та залишити маринуватися на 2–3 години або на ніч у холодильнику. Розігріти духовку до 180 градусів та запікати ребра приблизно 60–80 хвилин залежно від товщини. Розкрити рукав, змастити ребра залишками маринаду та готувати при температурі 200 градусів ще 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Запечені реберця найкраще подавати гарячими, одразу після приготування, коли вони максимально соковиті та ароматні. Для подачі їх можна доповнити свіжою зеленню, маринованою цибулею або овочами-гриль. Вдалим гарніром стане картопля, запечена або у вигляді пюре, а також легкі овочеві салати для балансу смаку. Додатково можна подати соус барбекю або гірчично-медову заправку.

Свинячі реберця — це страва, яка не потребує складних інгредієнтів, але завжди дає насичений і виразний результат. Такий рецепт стане вдалим вибором для ситної домашньої вечері або зустрічі з близькими.