Ребрышки, которые разлетаются со стола: приготовьте, пока действует акция (видео)

Свиные ребра – это классика мясных блюд, которая имеет глубокие корни в европейской и американской кухне, где их готовят с пряными маринадами и запекают до нежности.

Благодаря правильному приготовлению мясо становится сочным, легко отделяется от кости и приобретает насыщенный вкус. А сегодня мы предлагаем простой способ приготовления ребрышек в духовке с ароматным маринадом, не требующим сложных техник. При выборе мяса следует обращать внимание на цвет и структуру: свежее ребро должно быть розовым, с равномерной прослойкой жира, что обеспечивает сочность при запекании. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить ребрышки в соевом соусе

Ингредиенты:

свиные ребра – 1 кг;

чеснок — 3-4 зубчика;

соевый соус — 3 ст. л.;

кетчуп или соус барбекю – 2 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

горчица зернистая – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

копченая паприка – 1 ч. л.;

хмели-суннели — 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

Подготовить ребра, удалить пленку с внутренней стороны для более мягкой текстуры. Измельчить чеснок и соединить с медом, кетчупом или соусом барбекю, соевым соусом, лимонным соком, горчицей и специями. Натереть ребра маринадом равномерно со всех сторон. Переложить ребра в рукав для запекания и оставить мариноваться на 2–3 часа или ночь в холодильнике. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать ребра примерно 60–80 минут в зависимости от толщины. Раскрыть рукав, смазать ребра остатками маринада и готовить при температуре 200 градусов еще 15–20 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Запеченные ребрышки лучше подавать горячими сразу после приготовления, когда они максимально сочные и ароматные. Для подачи их можно дополнить свежей зеленью, маринованным луком или овощами-гриль. Удачным гарниром станет картофель, запеченный или в виде пюре, а также легкие овощные салаты для баланса вкуса. Дополнительно можно подать соус барбекю или горчично-медовую заправку.

Свиные ребрышки – это блюдо, не требующее сложных ингредиентов, но всегда дающее насыщенный и выразительный результат. Такой рецепт станет удачным выбором для сытного домашнего ужина или встречи с близкими.