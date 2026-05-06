Гречка з печерицями у вершковому соусі: максимум смаку з простих інгредієнтів (відео)

І гарнір, і основна страва

Гречка — це традиційна крупа, яку відварюють розсипчастою, готують у вигляді каш, запіканок або навіть додають у фарш для тефтелей, надаючи стравам ситності та характерного горіхового аромату. У різних кухнях її поєднують із м’ясом, овочами або грибами, створюючи прості та поживні страви для щоденного меню. А сьогодні ми пропонуємо приготувати гречку у ніжному вершковому соусі з печерицями — варіант, який поєднує домашній комфорт і насичений грибний смак. Для найкращого результату важливо обирати якісну гречку, яка після варіння залишається розсипчастою, свіжі печериці без темних плям та вершки середньої жирності, що забезпечують кремову текстуру; у якості варіації можна додати шпинат, замінити печериці на лісові гриби або додати трохи твердого сиру для більш виразного смаку. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати печериці з грибами

Інгредієнти:

крупа гречана — 1 склянка;

вершкове масло — 15 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

печериці — 300–350 г;

вершки — 150 мл;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

зелень — за смаком;

твердий сир — 50–70 г;

Спосіб приготування:

Гречку промити та відварити до готовності у підсоленій воді до розсипчастого стану. На пательні розтопити вершкове масло та обсмажити подрібнену цибулю з часником до золотистості. Додати нарізані печериці та готувати до випаровування зайвої вологи. Посолити, поперчити та тушкувати гриби приблизно 10 хвилин на середньому вогні. Влити вершки, додати подрібнену зелень і перемішати. Додати варену гречку та добре поєднати всі інгредієнти. Додати тертий сир та готувати ще 5–7 хвилин до легкого загущення соусу.

Як і з чим подавати

Страва найкраще смакує гарячою одразу після приготування, коли вершковий соус повністю огортає кожне зерно гречки. Подавати можна як самостійну страву або як гарнір до курячого філе, індички чи овочевих котлет. Для більш яскравої подачі страву варто посипати свіжою зеленню, додати трохи тертого сиру або краплю оливкової олії. Добре поєднується також із легкими овочевими салатами або маринованими овочами, які додають свіжості та контрасту.

Гречка у вершковому соусі з печерицями — це проста, але дуже насичена за смаком страва, яка чудово підходить для щоденного меню. Завдяки поєднанню грибів, вершків і сиру звичайна крупа набуває нового, більш виразного характеру. Рецепт легко адаптується під власні вподобання, дозволяючи створювати різні варіації без втрати базової ідеї.