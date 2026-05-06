Гречка с шампиньонами в сливочном соусе: максимум вкуса из простых ингредиентов (видео)

И гарнир, и основное блюдо

Гречка – это традиционная крупа, которую отваривают рассыпчатой, готовят в виде каш, запеканок или даже добавляют в фарш для тефтелей, придавая блюдам сытности и характерный ореховый аромат. В разных кухнях она сочетается с мясом, овощами или грибами, создавая простые и питательные блюда для ежедневного меню. А сегодня мы предлагаем приготовить гречку в нежном сливочном соусе с шампиньонами – вариант, сочетающий домашний комфорт и насыщенный грибной вкус. Для наилучшего результата важно выбирать качественную гречку, которая после варки остается рассыпчатой, свежие шампиньоны без темных пятен и сливки средней жирности, обеспечивающие кремовую текстуру; в качестве вариации можно добавить шпинат, заменить шампиньоны на лесные грибы или добавить немного твердого сыра для более выразительного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить шампиньоны с грибами

Ингредиенты:

крупа гречневая – 1 стакан;

сливочное масло — 15 г;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

шампиньоны — 300-350 г;

сливки — 150 мл;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

зелень – по вкусу;

твердый сыр — 50-70 г;

Способ приготовления:

Гречку промыть и отварить до готовности в подсоленной воде до рассыпчатого состояния. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить измельченный лук с чесноком до золотистости. Добавить нарезанные шампиньоны и готовить к испарению лишней влаги. Посолить, поперчить и тушить грибы около 10 минут на среднем огне. Влить сливки, добавить измельченную зелень и перемешать. Добавить вареную гречку и соединить все ингредиенты. Добавить тертый сыр и готовить еще 5–7 минут до легкого загустения соуса.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше всего горячей сразу после приготовления, когда сливочный соус полностью окутывает каждое зерно гречки. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к куриному филе, индейке или овощным котлетам. Для более яркой подачи блюдо следует посыпать свежей зеленью, добавить чуть-чуть тертого сыра или каплю оливкового масла. Хорошо сочетается с легкими овощными салатами или маринованными овощами, которые добавляют свежести и контраста.

Гречка в сливочном соусе с шампиньонами – это простое, но очень насыщенное по вкусу блюдо, которое отлично подходит для ежедневного меню. Благодаря сочетанию грибов, сливок и сыра обычная крупа приобретает новый, более выразительный характер. Рецепт легко адаптируется под свои предпочтения, позволяя создавать различные вариации без потери базовой идеи.