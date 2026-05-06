Фрикадельки в ароматному томатно-сметанному соусі: класика, яка завжди працює (відео)

Фрикадельки — це невеликі м’ясні кульки, які готують у різних кухнях світу: їх додають у пасту, запікають у духовці або використовують як основу для ситних супів. Саме суп із фрикадельками є однією з найпопулярніших домашніх страв, де вони надають бульйону насиченого смаку та поживності. А сьогодні ми пропонуємо приготувати фрикадельки, тушковані у ніжному томатно-сметанному соусі — варіант, який поєднує соковитість м’яса та кремову текстуру соусу. Для вдалого результату важливо обирати фарш із помірною жирністю, адже надто пісний зробить фрикадельки сухими, а також не пропускати етап охолодження, який допомагає зберегти форму; у якості варіації можна використовувати індичий або курячий фарш, а сметану замінити вершками для більш делікатного смаку. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати фрикадельки в томатно-сметанному соусі

Інгредієнти:

фарш асорті — 700 г;

яйце — 1 шт.;

манна крупа — 3 ст. л.;

часник сухий — за смаком;

часник свіжий — 5 зубчиків (3 у фарш, 2 у соус);

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

паприка — за смаком;

цибуля — 1 велика;

морква — 1 велика;

томатна паста — 2 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

вода — 400 мл;

спеції — за смаком;

зелень — для подачі;

Спосіб приготування:

Змішати фарш з яйцем, манною крупою, спеціями та подрібненим часником. Ретельно вимішати масу та залишити настоюватися на 20 хвилин. Сформувати фрикадельки та охолодити їх у холодильнику приблизно 30 хвилин для стабілізації форми. Обсмажити фрикадельки до легкої золотистої скоринки та відкласти убік. У тій самій сковороді обсмажити цибулю та моркву до м’якості, додати борошно, спеції, томатну пасту, сметану, воду та подрібнений часник, після чого довести соус до кипіння. Повернути фрикадельки у соус та тушкувати під кришкою приблизно 20 хвилин до повної готовності.

Як і з чим подавати

Фрикадельки найкраще смакують гарячими, одразу після приготування, коли соус має найніжнішу консистенцію. Їх можна подавати з картопляним пюре, рисом, пастою або булгуром, які чудово вбирають соус. Для більш свіжого смакового балансу страву варто доповнити зеленню, маринованими овочами або легким салатом зі свіжих овочів. Також фрикадельки можна подавати як самостійну страву з підсмаженим хлібом або грінками.

Фрикадельки в томатно-сметанному соусі — це проста домашня страва, яка поєднує ситність м’яса та ніжність соусу. Завдяки правильній технології приготування вони залишаються соковитими всередині та добре тримають форму. Такий рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи вид м’яса або баланс спецій.