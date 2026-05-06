Фрикадельки в ароматном томатно-сметанном соусе: классика, которая всегда работает (видео)

Фрикадельки – это небольшие мясные шарики, которые готовят в разных кухнях мира: их добавляют в пасту, запекают в духовке или используют в качестве основы для сытных супов. Именно суп с фрикадельками является одним из самых популярных домашних блюд, где они придают бульону насыщенный вкус и питательность. Сегодня мы предлагаем приготовить фрикадельки, тушеные в нежном томатно-сметанном соусе — вариант, сочетающий сочность мяса и кремовую текстуру соуса. Для удачного результата важно выбирать фарш с умеренной жирностью, ведь слишком постный сделает фрикадельки сухими, а также не пропускать этап охлаждения, помогающий сохранить форму; в качестве вариации можно использовать индюшиный или куриный фарш, а сметану заменить сливками для более нежного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить фрикадельки в томатно-сметанном соусе

Ингредиенты:

фарш ассорти — 700 г;

яйцо – 1 шт.;

манная крупа — 3 ст. л.;

чеснок сухой – по вкусу;

чеснок свежий – 5 зубчиков (3 в фарш, 2 в соус);

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка – по вкусу;

лук — 1 большой;

морковь — 1 большая;

томатная паста — 2 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

вода — 400 мл;

специи – по вкусу;

зелень – для подачи;

Способ приготовления:

Смешать фарш с яйцом, манной крупой, специями и измельченным чесноком. Тщательно перемешать массу и оставить настаиваться на 20 минут. Сформировать фрикадельки и охладить в холодильнике примерно 30 минут для стабилизации формы. Обжарить фрикадельки до лёгкой золотистой корочки и отложить в сторону. В той же сковороде обжарить лук и морковь до мягкости, добавить муку, специи, томатную пасту, сметану, воду и измельченный чеснок, после чего соус довести до кипения. Повернуть фрикадельки в соус и тушить под крышкой примерно 20 минут до полной готовности.

Как и с чем подавать

Фрикадельки лучше всего смакуют горячими, сразу после приготовления, когда соус имеет нежнейшую консистенцию. Их можно подавать с картофельным пюре, рисом, пастой или булгуром, прекрасно впитывающим соус. Для более свежего вкусового баланса блюдо следует дополнить зеленью, маринованными овощами или легким салатом из свежих овощей. Также фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо с поджаренным хлебом или гренками.

Фрикадельки в томатно-сметанном соусе – это простое домашнее блюдо, сочетающее сытность мяса и нежность соуса. Благодаря правильной технологии приготовления они остаются сочными внутри и хорошо держат форму. Такой рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, изменяя вид мяса или баланс специй.