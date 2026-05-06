Коли "лікарська" дешевшає: неочевидна причина приготувати "Олів’є" у травні

Весна — не привід відмовлятися від улюблених "зимових" страв, особливо коли на ключові інгредієнти діють вигідні знижки.

У мережі супермаркетів "Сільпо" тривають "Цінотижики", під час яких можна суттєво зекономити на базових продуктах. Зокрема, ковбаса "Алан" "Лікарська" п/а в/ґ зараз коштує 99 грн замість 229 грн — акція діє з 30 квітня до 6 травня 2026 року в усіх магазинах мережі. Це гарна нагода приготувати класичний салат "Олів’є", не переплачуючи за основний інгредієнт.

Обираючи продукти, варто звернути увагу на якість ковбаси: вона має бути щільною, без зайвої вологи та з рівномірним кольором. Картоплю краще брати не розсипчастих сортів, щоб вона тримала форму після нарізання. Огірки бажано обирати саме квашені, а не мариновані — вони дають характерну кислинку. Яйця варто не переварювати, щоб жовток залишався ніжним і не кришився. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "usvidomlenaa".

Як приготувати "Олів'є"

Інгредієнти:

картопля – 4–5 шт.;

морква – 2 шт.;

яйця – 5 шт.;

ковбаса "Лікарська" – 300–400 г;

солоні огірки – 3–4 шт.;

консервований горошок – 1 банка;

цибуля – 1 маленька шт.;

майонез – 3–4 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити картоплю та моркву в шкірці до готовності, яйця зварити круто, після чого повністю охолодити. Очистити овочі та яйця, нарізати всі інгредієнти рівномірними кубиками приблизно однакового розміру. Злити рідину з горошку, додати його до нарізаних компонентів разом із дрібно нарізаною цибулею. Посолити, поперчити та заправити майонезом безпосередньо перед подачею, акуратно перемішати.

Як і з чим подавати

Салат "Олів’є" найкраще подавати добре охолодженим, прикрасивши зеленню або кількома скибками огірка. Він добре поєднується з м’ясними стравами, запеченою картоплею або як самостійна закуска. Для більш легкої версії майонез можна частково замінити натуральним йогуртом, а для насиченішого смаку — додати трохи гірчиці.

Завдяки акційній ціні на ковбасу в "Сільпо" приготування класичного "Олів’є" стає не лише смачним, а й економним рішенням. Це приклад того, як сезонні знижки дозволяють урізноманітнити меню без зайвих витрат.