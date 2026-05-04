Яскравий салат з оригінальною заправкою: ідеальний баланс свіжості, ситності та кремової ніжності (відео)

Оригінальний салат зі звичних продуктів

Салати бувають легкі овочеві, ситні з м’ясом або насичені з кремовими заправками, як-от овочевий салат із зернистим сиром, де важлива текстурна гра між свіжістю та ніжністю. А сьогодні ми пропонуємо яскравий салат із куркою, овочами та оригінальною авокадо-заправкою, що поєднує поживність і свіжий смак. Під час вибору інгредієнтів варто звертати увагу на якість зелені — вона має бути хрусткою та без ознак в’янення, куряче філе краще використовувати свіже або охолоджене, а авокадо — стигле, але не перезріле, щоб заправка мала кремову, а не водянисту текстуру. У цьому салаті легко варіювати склад: курку можна замінити індичкою або запеченим лососем, а замість сметани використовувати грецький йогурт для легшої версії. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати салат з філе, овочами авокадо-заправкою

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г;

мікс салату — 1 упаковка;

томати чері — 150 г;

кукурудза — 100 г;

міні моцарела — 100 г;

Заправка:

авокадо — 0,5 шт;

кріп — 10 г;

шпинат — 30 г;

сметана — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1–2 ч. л.;

сіль — за смаком;

часник — 1 зубчик;

Спосіб приготування:

Обсмажити куряче філе на розігрітій сковороді до готовності, в кінці додати сіль і перець. Викласти мікс салату на велику тарілку або салатницю. Додати куряче філе, розрізані навпіл томати чері, кукурудзу та міні моцарелу. Підготувати заправку, з’єднавши авокадо, шпинат, кріп, сметану, лимонний сік, сіль і часник. Перебити всі інгредієнти до однорідної кремової консистенції. Полити салат заправкою та подавати одразу після приготування.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зберегти свіжість зелені та насичену текстуру заправки. Для подачі можна викладати інгредієнти шарами або змішувати безпосередньо перед подачею для більш однорідного смаку. Додатково страву можна прикрасити половинками чері, листям зелені або кількома краплями оливкової олії. Добре поєднується з хрусткими грінками, цільнозерновим хлібом або легкими гарнірами з кіноа чи булгуру.

Яскравий салат із куркою та авокадо-заправкою — це універсальна страва, яка поєднує користь, насичений смак і простоту приготування. Завдяки гнучкості інгредієнтів його легко адаптувати під сезонні продукти або власні харчові вподобання. Такий варіант стане вдалим вибором як для швидкого обіду, так і для легкої вечері.