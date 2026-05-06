Когда "докторская" дешевеет: неочевидная причина приготовить "Оливье" в мае
Весна – не повод отказываться от любимых "зимних" блюд, особенно когда на ключевые ингредиенты действуют выгодные скидки.
В сети супермаркетов "Сільпо" продолжаются "Ценотижики", во время которых можно существенно сэкономить на базовых продуктах. В частности, колбаса "Алан" "Докторская" п/о в/г сейчас стоит 99 грн вместо 229 грн — акция действует с 30 апреля по 6 мая 2026 года во всех магазинах сети. Это хорошая возможность приготовить классический салат "Оливье", не переплачивая за основной ингредиент.
Выбирая продукты, следует обратить внимание на качество колбасы: оно должно быть плотным, без лишней влаги и с равномерным цветом. Картошку лучше брать не рассыпчатых сортов, чтобы она держала форму после нарезки. Огурцы желательно выбирать именно квашеные, а не маринованные – они дают характерную кислинку. Яйца следует не переваривать, чтобы желток оставался нежным и не крошился. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "usvidomlenaa".
Как приготовить "Оливье"
Ингредиенты:
- картофель – 4–5 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- колбаса "Докторская" – 300–400 г;
- соленые огурцы – 3–4 шт.;
- консервированный горошек – 1 банка;
- лук – 1 маленькая шт.;
- майонез – 3–4 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить картофель и морковь в кожуре до готовности, яйца сварить вкрутую, после чего полностью охладить.
- Очистить яйца и овощи, нарезать все ингредиенты равномерными кубиками примерно одинакового размера.
- Слить жидкость из горошка, добавить его к нарезанным компонентам вместе с мелко нарезанным луком.
- Посолить, поперчить и заправить майонезом перед подачей, аккуратно перемешать.
Как и с чем подавать
Салат "Оливье" лучше всего подавать хорошо охлажденным, украсив зеленью или несколькими ломтиками огурца. Он хорошо сочетается с мясными блюдами, запеченным картофелем или как самостоятельная закуска. Для более легкой версии майонез можно частично заменить натуральным йогуртом, а для более насыщенного вкуса добавить немного горчицы.
Благодаря акционной цене на колбасу в "Сильпо" приготовление классического "Оливье" становится не только вкусным, но и экономным решением. Это пример того, как сезонные скидки позволяют разнообразить меню без лишних трат.