Когда паста с креветками на акции: приготовьте невероятные бутерброды за 15 минут (видео)

Аппетитная и вкусная закуска

Когда хочется быстрой и бюджетной закуски, следует обратить внимание на акционные морепродукты и рыбные намазки. Сейчас в АТБ действует выгодное предложение на икру атлантических рыб с креветкой в соусе Norven икра атлантических рыб с креветкой в соусе продукт продается за 63,50 грн вместо 78,80 грн. Акция проходит с 29 апреля по 12 мая 2026 года и действует при наличии товара в магазинах сети. Такая намазка хорошо подходит для горячих бутербродов, ведь имеет нежную текстуру, выраженный морской вкус и уже содержит соус, экономящий время на приготовлении.

Для рецепта следует выбирать свежий багет с хрустящей корочкой – после запекания он останется мягким внутри и не пересохнет. Сыр лучше использовать хорошо плавящийся: моцарелла, гауда или эдам создадут тягучую текстуру без лишней жирности. Крабовые палочки желательно брать охлажденные, а не замороженные — они более сочны и имеют более приятный вкус. Если хочется более насыщенного аромата, часть майонеза можно заменить сливочным сыром или добавить щепотку копченой паприки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "koolinar_info".

Как приготовить горячие бутерброды с рыбной пастой

Ингредиенты:

багет – 1 шт.;

икра атлантических рыб с креветкой в соусе Norven – 160 г;

крабовые палочки – 140 г;

сыр твердый или моцарелла – 160 г;

соус терияки – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

зеленый лук – для подачи.

Способ приготовления:

Нарезать багет ломтиками средней толщины. Натереть сыр на мелкой терке. Нарезать крабовые палочки маленькими кусочками и переложить в миску. Добавить икру атлантических рыб с креветкой в соусе, майонез, соус терияки, сыр и соль. Тщательно перемешать массу до однородности. Выложить начинку на кусочки багета и переложить их в форму или противень, застеленный пергаментом. Запекать бутерброды в разогретой до 180 градусов духовке 10–12 минут до золотистой корочки. Украсить готовое блюдо зеленым луком и по желанию дополнительно полить соусом терияки. Для разнообразия в начинку можно добавить консервированную кукурузу, мелко нарезанный укроп или несколько кусочков маринованного огурца. Если нет духовки, бутерброды легко приготовить в аэрогриле или сухой сковороде под крышкой. Важно не передержать блюдо в духовке, иначе сыр потеряет нежность, а багет станет слишком жестким.

Как и с чем подавать

Горячие бутерброды лучше всего подавать сразу после приготовления, пока сыр остается тягучим, а корочка — хрустящей. Кушанье хорошо сочетается со свежими овощами, легкими салатами и соусами на основе йогурта или чеснока. Для праздничной подачи бутерброды можно украсить кунжутом, микрозеленкой или несколькими каплями соуса терияки. Также они станут удачной закуской к супам, бульонам или фуршетному столу.

Благодаря акционным продуктам даже простая домашняя закуска может получиться интересной, сытной и доступной по цене. Такие рецепты особенно удобны для быстрого ужина, перекуса или встречи гостей без лишних трат времени.