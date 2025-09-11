Яблучний пиріг із секретом: ароматна випічка із подвійною порцією смаку (відео)
Природний декор надає випічці цікавого та красивого вигляду
Зараз сезон яблук у самому розпалі, і господині змагаються у вигадливості: печуть ароматні шарлотки, готують штруделі та навіть яблучні пироги з пудингом. Та сьогодні ми пропонуємо ще один варіант, який обов’язково сподобається всій родині — простий і водночас дуже ніжний яблучний пиріг на великій формі.
Мінімум інгредієнтів, трохи часу — і на столі з’являється ароматна випічка з золотистою скоринкою та соковитою яблучною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".
Як приготувати яблучний пиріг з білками
Інгредієнти
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 200 г (100 г + 100 г);
- масло — 150 г;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 270 г;
- розпушувач тіста — 10 г;
- яблука — 700 г.
Спосіб приготування
- Відділити жовтки від білків і перетерти жовтки зі 100 г цукру, додати масло та ще раз перетерти.
- Додати до маси молоко, борошно та розпушувач, вимісити тісто до однорідності.
- Застелити форму (36×24 см) пергаментом, викласти тісто та рівномірно розподілити.
- Натерти яблука, відтиснути сік і викласти поверх тіста.
- Випікати при 180 °C близько 25–30 хвилин, орієнтуючись на золотистість коржа.
- Змастити пиріг білком і допікати ще 10 хвилин у духовці.