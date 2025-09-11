Яблучний пиріг із секретом: ароматна випічка із подвійною порцією смаку (відео)

Природний декор надає випічці цікавого та красивого вигляду

Зараз сезон яблук у самому розпалі, і господині змагаються у вигадливості: печуть ароматні шарлотки, готують штруделі та навіть яблучні пироги з пудингом. Та сьогодні ми пропонуємо ще один варіант, який обов’язково сподобається всій родині — простий і водночас дуже ніжний яблучний пиріг на великій формі.

Мінімум інгредієнтів, трохи часу — і на столі з’являється ароматна випічка з золотистою скоринкою та соковитою яблучною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати яблучний пиріг з білками

Інгредієнти

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г (100 г + 100 г);

масло — 150 г;

молоко — 100 мл;

борошно — 270 г;

розпушувач тіста — 10 г;

яблука — 700 г.

Спосіб приготування