Яблучний пиріг із секретом: ароматна випічка із подвійною порцією смаку (відео)

Марія Швець
Ніжний десерт із цікавинкою
Ніжний десерт із цікавинкою. Фото instagram.com

Природний декор надає випічці цікавого та красивого вигляду

Зараз сезон яблук у самому розпалі, і господині змагаються у вигадливості: печуть ароматні шарлотки, готують штруделі та навіть яблучні пироги з пудингом. Та сьогодні ми пропонуємо ще один варіант, який обов’язково сподобається всій родині — простий і водночас дуже ніжний яблучний пиріг на великій формі.

Мінімум інгредієнтів, трохи часу — і на столі з’являється ароматна випічка з золотистою скоринкою та соковитою яблучною начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava_pekariuk".

Як приготувати яблучний пиріг з білками

Інгредієнти

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г (100 г + 100 г);
  • масло — 150 г;
  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 270 г;
  • розпушувач тіста — 10 г;
  • яблука — 700 г.

Спосіб приготування

  1. Відділити жовтки від білків і перетерти жовтки зі 100 г цукру, додати масло та ще раз перетерти.
  2. Додати до маси молоко, борошно та розпушувач, вимісити тісто до однорідності.
  3. Застелити форму (36×24 см) пергаментом, викласти тісто та рівномірно розподілити.
  4. Натерти яблука, відтиснути сік і викласти поверх тіста.
  5. Випікати при 180 °C близько 25–30 хвилин, орієнтуючись на золотистість коржа.
  6. Змастити пиріг білком і допікати ще 10 хвилин у духовці.
