Ідеальний осінній пиріг: як приготувати кіш із гарбузом і куркою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Кіш виходить не тільки смачним, а й дуже апетитним
Кіш із гарбузом та куркою – це відкритий пиріг з пісочного тіста. Його можна подавати на сніданок, обід, перекус чи навіть до святкового столу. Завдяки начинці з курки та гарбуза кіш виходить ситним, одночасно солоним і злегка солодкуватим. Цей рецепт не лише простий у приготуванні, але й дозволяє експериментувати з інгредієнтами, які ви можете замінювати на свій смак.
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка nata.cooking.
Інгредієнти
Тісто
- 200 г борошна
- 100 г вершкового масла
- 1 яйце
- 1 ст. л холодної води
- 0,5 ч. л солі
Начинка
- 350 г курячого філе
- 350 г гарбуза
- 100 г вʼялених томатів
- 100 г сиру
- жменя томатів чері
- оливкова олія, спеції
Заливка
- 4 яйця
- 250 мл вершків 15-20%
- сіль, перець на смак
Етапи приготування
- У мисці змішайте борошно та сіль. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетрирайте пальцями до стану крихти. Вбийте яйце, додайте холодну воду і швидко замісіть однорідне тісто. Загорніть його в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Очистіть гарбуз, наріжте його невеликими шматочками, покладіть на деко, полийте оливковою олією, посипте спеціями і запікайте при 200°C приблизно 25 хвилин до м’якості. Куряче філе наріжте шматочками, приправте спеціями і обсмажте на сковороді до готовності.
- Охолоджене тісто розкачайте в тонкий пласт і перекладіть у форму для випічки (діаметром близько 22-24 см). Рівномірно розподіліть тісто по формі, формуючи бортики. Викладіть на тісто запечений гарбуз, обсмажене куряче філе, в’ялені томати та натертий сир.
- У мисці збийте 4 яйця з вершками, додайте сіль і перець за смаком. Рівномірно залийте цією сумішшю начинку. За бажанням зверху розкладіть половинки томатів чері.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте кіш 40-50 хвилин, поки заливка не загусне, а тісто не стане золотистим.