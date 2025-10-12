Ідеальний осінній пиріг: як приготувати кіш із гарбузом і куркою

Кіш виходить не тільки смачним, а й дуже апетитним

Кіш із гарбузом та куркою – це відкритий пиріг з пісочного тіста. Його можна подавати на сніданок, обід, перекус чи навіть до святкового столу. Завдяки начинці з курки та гарбуза кіш виходить ситним, одночасно солоним і злегка солодкуватим. Цей рецепт не лише простий у приготуванні, але й дозволяє експериментувати з інгредієнтами, які ви можете замінювати на свій смак.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка nata.cooking.

Інгредієнти

Тісто

200 г борошна

100 г вершкового масла

1 яйце

1 ст. л холодної води

0,5 ч. л солі

Начинка

350 г курячого філе

350 г гарбуза

100 г вʼялених томатів

100 г сиру

жменя томатів чері

оливкова олія, спеції

Заливка

4 яйця

250 мл вершків 15-20%

сіль, перець на смак

Етапи приготування