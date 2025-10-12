Рус

Ідеальний осінній пиріг: як приготувати кіш із гарбузом і куркою

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кіш із гарбузом та куркою
Кіш із гарбузом та куркою. Фото Колаж "Телеграфу"

Кіш виходить не тільки смачним, а й дуже апетитним

Кіш із гарбузом та куркою – це відкритий пиріг з пісочного тіста. Його можна подавати на сніданок, обід, перекус чи навіть до святкового столу. Завдяки начинці з курки та гарбуза кіш виходить ситним, одночасно солоним і злегка солодкуватим. Цей рецепт не лише простий у приготуванні, але й дозволяє експериментувати з інгредієнтами, які ви можете замінювати на свій смак.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка nata.cooking.

Інгредієнти

Тісто

  • 200 г борошна
  • 100 г вершкового масла
  • 1 яйце
  • 1 ст. л холодної води
  • 0,5 ч. л солі

Начинка

  • 350 г курячого філе
  • 350 г гарбуза
  • 100 г вʼялених томатів
  • 100 г сиру
  • жменя томатів чері
  • оливкова олія, спеції

Заливка

  • 4 яйця
  • 250 мл вершків 15-20%
  • сіль, перець на смак

Етапи приготування

  1. У мисці змішайте борошно та сіль. Додайте холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і перетрирайте пальцями до стану крихти. Вбийте яйце, додайте холодну воду і швидко замісіть однорідне тісто. Загорніть його в харчову плівку і поставте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Очистіть гарбуз, наріжте його невеликими шматочками, покладіть на деко, полийте оливковою олією, посипте спеціями і запікайте при 200°C приблизно 25 хвилин до м’якості. Куряче філе наріжте шматочками, приправте спеціями і обсмажте на сковороді до готовності.
  3. Охолоджене тісто розкачайте в тонкий пласт і перекладіть у форму для випічки (діаметром близько 22-24 см). Рівномірно розподіліть тісто по формі, формуючи бортики. Викладіть на тісто запечений гарбуз, обсмажене куряче філе, в’ялені томати та натертий сир.
  4. У мисці збийте 4 яйця з вершками, додайте сіль і перець за смаком. Рівномірно залийте цією сумішшю начинку. За бажанням зверху розкладіть половинки томатів чері.
  5. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте кіш 40-50 хвилин, поки заливка не загусне, а тісто не стане золотистим.
Теги:
#Курятина #Пиріг #Гарбуз