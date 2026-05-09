Найсоковитіший шашлик виходить саме так: незвичний маринад з льодом (відео)

Шашлик — одна з найпопулярніших м’ясних страв, яку традиційно маринують у цибулі, спеціях, мінеральній воді, кефірі або вині для м’якості та соковитості.

Деякі кухарі радять не перевантажувати м’ясо спеціями, а навпаки — підкреслювати його природний смак, правильно підбираючи пропорції інгредієнтів і дотримуючись техніки приготування. А сьогодні пропонується незвичний спосіб маринування з додаванням льоду, який допомагає поступово розм’якшувати волокна м’яса та зберігати соковитість під час смаження. Для такого рецепта найкраще обирати свинячий ошийок із помірними жировими прошарками — саме вони забезпечують ніжну текстуру та насичений смак готового шашлику.

Щоб м’ясо вийшло соковитим, важливо не використовувати занадто пісні шматки та не маринувати їх у великій кількості кислоти. Цибулю варто добре пом’яти руками із сіллю — так вона швидше віддасть сік і природно розм’якшить м’ясо. Біле сухе вино додає легку ароматну кислинку, але його можна замінити мінеральною водою або яблучним соком без цукру. Лід у маринаді працює поступово: під час танення м’ясо рівномірно просочується соками та спеціями без пересушування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_masiuk___"

Як замаринувати шашлик з льодом

Інгредієнти:

свинячий ошийок або ребра – 1,5 кг;

цибуля ріпчаста – 700 г;

лід – 2 жмені;

біле сухе вино – 120 мл;

паприка – 1 ч. л.;

суміш перців – 1 ч. л.;

лавровий лист – 3 шт.;

сіль – 1,5 ч. л.;

приправа до м’яса – за смаком;

червона маринована цибуля – для подачі;

зелень – для подачі.

Спосіб приготування:

Нарізати м’ясо середніми шматочками однакового розміру. Нарізати цибулю кільцями, посолити та добре пом’яти руками до появи великої кількості соку. Перекласти м’ясо у велику миску, додати цибулю, паприку, суміш перців, лавровий лист і приправи до м’яса. Влити біле вино, додати лід та ретельно перемішати всі інгредієнти. Залишити м’ясо маринуватися щонайменше на 2 години у прохолодному місці. Розпалити вугілля до рівномірного жару без відкритого полум’я. Нанизати м’ясо на шампури та смажити, періодично перевертаючи, до рум’яної скоринки та готовності всередині. Дати шашлику відпочити 5 хвилин перед подачею для рівномірного розподілу соків. За бажанням частину свинини можна замінити курячими стегнами або індичкою — лід також добре працює з цими видами м’яса. Для більш вираженого димного аромату до вугілля іноді додають тріску фруктових дерев. Важливо не пересмажувати шашлик, інакше навіть добре замариноване м’ясо втратить соковитість.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати гарячим разом із маринованою червоною цибулею, свіжою зеленню та овочами на грилі. До страви добре пасують соуси на основі томатів, аджика, ткемалі або легкий часниковий соус. Як гарнір можна подати запечену картоплю, лаваш або свіжі овочеві салати. Для атмосферної подачі шашлик часто викладають у керамічний посуд або на дерев’яну дошку.

Такий спосіб маринування допомагає отримати ніжне та соковите м’ясо навіть без складних маринадів і великої кількості спецій. Просте поєднання цибулі, льоду та правильного жару дозволяє максимально підкреслити природний смак шашлику.