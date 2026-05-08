Додайте це в маринад — і шашлик буде ідеальним: секрет у пиві (відео)

Марія Швець
Шашлик замаринований у пиві. Фото instagram.com

Смак м'яса вас здивує

Шашлик — це традиційна страва з маринованого м’яса, яку готують на відкритому вогні, хоча сьогодні її легко відтворити навіть у духовці або на сковороді. Для маринаду використовують різні основи: від класичної цибулі та спецій до кефіру, вина чи мінеральної води. А сьогодні ми пропонуємо замаринувати шашлик у пиві — це один із способів зробити м’ясо особливо ніжним і соковитим завдяки ферментам та легкій гірчинці напою. Найкраще обирати свинячий ошийок із рівномірними прожилками жиру, не використовувати надто темне або гірке пиво та не пересолювати маринад — цибуля вже дає достатньо смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати шашлик у пиві

Інгредієнти:

  • свинний ошийок – 2 кг;
  • цибуля – 3 великі шт.;
  • сіль – 1–1,5 ст. л.;
  • олія – 50 мл;
  • гірчиця – 2 ст. л.;
  • копчена паприка – 1/2 ст. л.;
  • чорний перець – 1/2 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • світле пиво – 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати м’ясо великими рівномірними шматками, щоб воно не пересушувалося під час приготування.
  2. Додати до м’яса олію, гірчицю, чорний перець і мед, ретельно перемішати.
  3. Нарізати цибулю півкільцями, злегка пом’яти із сіллю до виділення соку.
  4. Додати цибулю та паприку до м’яса, перемішати, після чого влити пиво.
  5. Залишити маринуватися щонайменше на 4–6 годин, а краще на ніч у холодильнику.
  6. Приготувати шашлик на мангалі, грилі або в духовці до рум’яної скоринки, періодично перевертаючи.

Як і з чим подавати

Шашлик найкраще подавати гарячим, одразу з вогню або духовки, доповнивши свіжими овочами, зеленню та лавашем. Добре смакує з соусами на основі томатів, аджики або гірчиці, а також із запеченою картоплею чи овочами-гриль. Для подачі можна прикрасити кільцями цибулі та свіжою зеленню.

Такий маринад дозволяє отримати м’яке й ароматне м’ясо без складних інгредієнтів. За бажанням світле пиво можна замінити безалкогольним або додати трохи часнику для більш насиченого смаку.

