Додайте це в маринад — і шашлик буде ідеальним: секрет у пиві (відео)
Смак м'яса вас здивує
Шашлик — це традиційна страва з маринованого м’яса, яку готують на відкритому вогні, хоча сьогодні її легко відтворити навіть у духовці або на сковороді. Для маринаду використовують різні основи: від класичної цибулі та спецій до кефіру, вина чи мінеральної води. А сьогодні ми пропонуємо замаринувати шашлик у пиві — це один із способів зробити м’ясо особливо ніжним і соковитим завдяки ферментам та легкій гірчинці напою. Найкраще обирати свинячий ошийок із рівномірними прожилками жиру, не використовувати надто темне або гірке пиво та не пересолювати маринад — цибуля вже дає достатньо смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати шашлик у пиві
Інгредієнти:
- свинний ошийок – 2 кг;
- цибуля – 3 великі шт.;
- сіль – 1–1,5 ст. л.;
- олія – 50 мл;
- гірчиця – 2 ст. л.;
- копчена паприка – 1/2 ст. л.;
- чорний перець – 1/2 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- світле пиво – 200 мл.
Спосіб приготування:
- Нарізати м’ясо великими рівномірними шматками, щоб воно не пересушувалося під час приготування.
- Додати до м’яса олію, гірчицю, чорний перець і мед, ретельно перемішати.
- Нарізати цибулю півкільцями, злегка пом’яти із сіллю до виділення соку.
- Додати цибулю та паприку до м’яса, перемішати, після чого влити пиво.
- Залишити маринуватися щонайменше на 4–6 годин, а краще на ніч у холодильнику.
- Приготувати шашлик на мангалі, грилі або в духовці до рум’яної скоринки, періодично перевертаючи.
Як і з чим подавати
Шашлик найкраще подавати гарячим, одразу з вогню або духовки, доповнивши свіжими овочами, зеленню та лавашем. Добре смакує з соусами на основі томатів, аджики або гірчиці, а також із запеченою картоплею чи овочами-гриль. Для подачі можна прикрасити кільцями цибулі та свіжою зеленню.
Такий маринад дозволяє отримати м’яке й ароматне м’ясо без складних інгредієнтів. За бажанням світле пиво можна замінити безалкогольним або додати трохи часнику для більш насиченого смаку.