Ніжніше не буває: рецепт рваної телятини без зайвих зусиль (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Томлена телятина розпадається на волокна
Томлена телятина розпадається на волокна. Фото Колаж "Телеграфу"

М'ясо за цим рецептом виходить м'яким та соковитим

Рвана телятина — це м'ясо, яке просто розпадається на волокна. Про цю страву часто кажуть, що її можна їсти губами. Готується томлена телятина неймовірно просто. Головне — запастися часом. М’ясо повільно томиться кілька годин, результат цілком виправдовує очікування.

Як смачно потушкувати яловичину, щоб вона була м’якою, показали на YouTube-каналі Карпатські шкварки. Для цього рецепта найкраще обирати телятину або яловичину з невеликими жировими прошарками. Ідеально підійдуть лопатка, шийна частина або грудинка.

Інгредієнти:

  • Телятина — 800 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Сіль — 4 г
  • Перець мелений — 2 г
  • Паприка копчена — 1 ч. л.
  • Томатна паста — 3 ст. л.
  • Часник — 5 зубчиків
  • Сік лимона / лайма — до смаку

Етапи приготування

  1. У мисці поєднайте томатну пасту, сіль, перець, паприку, подрібнений часник та сік лимона. Перемішайте до густої, ароматної пасти.
  2. Втирайте маринад у м’ясо з усіх боків, щоб кожен міліметр був покритий пряною шубою.
  3. Цибулю наріжте півкільцями і викладіть на дно форми — вона дасть соковитість і захистить від пригорання.
  4. Викладіть м’ясо на цибулю, накрийте кришкою і запікайте 4 години при 110–120°C. Чим довше — тим ніжніше!

Рвана телятина смакує з картопляним пюре, пастою, рисом. Також її можна додавати до бургерів чи завертати в конвертики з лаваша.

