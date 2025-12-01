Ніжніше не буває: рецепт рваної телятини без зайвих зусиль (відео)

М'ясо за цим рецептом виходить м'яким та соковитим

Рвана телятина — це м'ясо, яке просто розпадається на волокна. Про цю страву часто кажуть, що її можна їсти губами. Готується томлена телятина неймовірно просто. Головне — запастися часом. М’ясо повільно томиться кілька годин, результат цілком виправдовує очікування.

Як смачно потушкувати яловичину, щоб вона була м’якою, показали на YouTube-каналі Карпатські шкварки. Для цього рецепта найкраще обирати телятину або яловичину з невеликими жировими прошарками. Ідеально підійдуть лопатка, шийна частина або грудинка.

Інгредієнти:

Телятина — 800 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Сіль — 4 г

Перець мелений — 2 г

Паприка копчена — 1 ч. л.

Томатна паста — 3 ст. л.

Часник — 5 зубчиків

Сік лимона / лайма — до смаку

Етапи приготування

У мисці поєднайте томатну пасту, сіль, перець, паприку, подрібнений часник та сік лимона. Перемішайте до густої, ароматної пасти. Втирайте маринад у м’ясо з усіх боків, щоб кожен міліметр був покритий пряною шубою. Цибулю наріжте півкільцями і викладіть на дно форми — вона дасть соковитість і захистить від пригорання. Викладіть м’ясо на цибулю, накрийте кришкою і запікайте 4 години при 110–120°C. Чим довше — тим ніжніше!

Рвана телятина смакує з картопляним пюре, пастою, рисом. Також її можна додавати до бургерів чи завертати в конвертики з лаваша.