Булочки на сметане, как пух: секрет идеальной домашней выпечки (видео)
Выпечка бывает разнообразной – от хрустящего хлеба до нежных десертных булочек, а особое место среди сладкой домашней выпечки занимает ароматный банановый кекс. Она дарит чувство уюта, а правильно подобранные ингредиенты определяют ее текстуру, влажность и вкус. Но сегодня мы предлагаем мягкие булочки на сметане, которые выходят удивительно воздушными и нежными, как пух. Для успешного результата важно использовать свежие дрожжи, качественную сметану средней жирности и просеянную муку, ведь это влияет на легкость теста и равномерное поднятие. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " tanysha_sidoruk ".
Во время приготовления стоит следить, чтобы жидкость из сметаны и воды была теплой, а не горячей, иначе дрожжи могут потерять активность. Муку следует добавлять постепенно, чтобы не перегрузить тесто – оно должно оставаться мягким и эластичным. По желанию начинку можно менять: вместо яблок хорошо подходят груши, изюм или даже шоколад, что позволяет варьировать вкус выпечки в зависимости от настроения.
Как приготовить пышные булочки на сметане
Ингредиенты:
- дрожжи — 25 г;
- сметана — 100 мл;
- теплая вода — 150 мл;
- сахар – 2 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар – по вкусу;
- мука — примерно 400 г;
Крошка для посыпки:
- масло – 20 г;
- сахар — 20 г;
- мука — 10 г;
Способ приготовления:
- Соединить сметану с теплой водой в однородную смесь.
- Добавить дрожжи, сахар, растительное масло, яйцо, соль и ванильный сахар и перемешать.
- Постепенно всыпать муку и замесить мягкое тесто.
- Оставить тесто в теплом месте на 1,5 часа для подъема.
- Сформировать булочки с начинкой по желанию и оставить подходить еще 10 минут под полотенцем.
- Смазать булочки яйцом, по желанию посыпать крошкой.
- Выпекать при 170 градусах примерно 30-35 минут до золотистого цвета.
Как и с чем подавать
Булочки вкуснее всего есть теплыми, только из духовки, когда их текстура остается максимально нежной. Они хорошо сочетаются с чашкой чая, кофе или теплого молока. Для подачи можно слегка присыпать сахарной пудрой или добавить ложку варенья, меда или сливочного масла. Также булочки могут стать основой для сладких завтраков в сочетании с йогуртом или фруктами.
Домашние булочки на сметане – это простая выпечка, не требующая сложных техник, но всегда дающая стабильно мягкий и ароматный результат. Благодаря нежному тесту и возможности экспериментировать с начинками, рецепт легко адаптируется под разные вкусы.