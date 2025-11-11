Рус

Що приготувати з дайкону: 3 рецепти салатів

Дата публікації
Читать на русском
Автор
703
Дайкон
Дайкон. Фото Відкриті джерела

Дайкон містить калій, каротин, вітаміни групи В, С, РР, багато мікроелементів, необхідних людині, та сприяє кращому засвоєнню їжі. Ми пропонуємо вам три салати з дайкона, які легкі у приготуванні та допоможуть урізноманітнити ваше повсякденне чи святкове меню.

Салат з дайкону з горіхами та кінзою

Інгредієнти

  • Дайкон — 350 г
  • Сіль — 1/2 ч.л.
  • Оцет – 1 ч.л.
  • Цукор — 1 ч.л.
  • Горіхи — 50 г
  • Кінза — на смак

Спосіб приготування

  1. Очистіть дайкон та натріть на дрібній тертці.
  2. Складіть натертий дайкон у миску та заправте сіллю, цукром, оцтом. Перемішайте та залиште 30 хвилин настоюватися.
  3. Через 30 хвилин злийте всю рідину із салату.
  4. Посипте дайкон подрібненою кінзою та рубаними горіхами.
Рецепт салату з дайкону з горіхами — покрокова інструкція
Салат із дайкону з горіхами Фото:pixabay.com

Салат з курячим м’ясом та дайконом

Інгредієнти

  • Дайкон – 300 г
  • Варене м’ясо курки – 200-300 г
  • Цибуля – 2-3 шт.
  • Майонез – 70 г
  • Петрушка – 2-3 гілочки

Спосіб приготування

  1. Очистіть цибулю, наріжте тонкими кільцями та обсмажте на олії.
  2. Дайкон очистіть та натріть на дрібній тертці.
  3. Куряче м’ясо наріжте соломкою або розберіть на волокна.
  4. Змішайте цибулю, м’ясо та дайкон.
  5. Заправте салат майонезом.
М’ясний салат з дайконом – рецепт як приготувати з курячим філе
Салат із дайкона з м’ясом Фото:pixabay.com

Салат з дайкона та яблук

Інгредієнти

  • Редька дайкон — 300 г
  • Зелені яблука – 2 шт.
  • Морква — 2 шт.
  • Волоські горіхи — 50 г
  • Рослинна олія — 3 ст.л.
  • Білий винний оцет — 1 ст.
  • Кріп, петрушка — пучок
  • Сіль, перець — на смак

Спосіб приготування

  1. Очистіть редьку, моркву та яблука.
  2. Розріжте яблука на половинки й видаліть серцевину та живці.
  3. Натріть на великій тертці редьку, моркву та яблука.
  4. Підсушіть горіхи на сковороді без олії, постійно помішуючи.
  5. Остудіть горіхи та грубо посічіть.
  6. Приготуйте заправку з олії, оцту, солі та перцю. Полийте салат та перемішайте.
  7. Готовий салат посипте зверху горіхами.
Рецепт салату з дайкону з яблуком — покрокова інструкція
Салат із дайкону та яблука Фото:pixabay.com
Теги:
#Рецепт #М'ясо #Горіхи #Яблука #Салат #Морква #Курка #Цибуля