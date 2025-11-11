Що приготувати з дайкону: 3 рецепти салатів
Дайкон містить калій, каротин, вітаміни групи В, С, РР, багато мікроелементів, необхідних людині, та сприяє кращому засвоєнню їжі. Ми пропонуємо вам три салати з дайкона, які легкі у приготуванні та допоможуть урізноманітнити ваше повсякденне чи святкове меню.
Салат з дайкону з горіхами та кінзою
Інгредієнти
- Дайкон — 350 г
- Сіль — 1/2 ч.л.
- Оцет – 1 ч.л.
- Цукор — 1 ч.л.
- Горіхи — 50 г
- Кінза — на смак
Спосіб приготування
- Очистіть дайкон та натріть на дрібній тертці.
- Складіть натертий дайкон у миску та заправте сіллю, цукром, оцтом. Перемішайте та залиште 30 хвилин настоюватися.
- Через 30 хвилин злийте всю рідину із салату.
- Посипте дайкон подрібненою кінзою та рубаними горіхами.
Салат з курячим м’ясом та дайконом
Інгредієнти
- Дайкон – 300 г
- Варене м’ясо курки – 200-300 г
- Цибуля – 2-3 шт.
- Майонез – 70 г
- Петрушка – 2-3 гілочки
Спосіб приготування
- Очистіть цибулю, наріжте тонкими кільцями та обсмажте на олії.
- Дайкон очистіть та натріть на дрібній тертці.
- Куряче м’ясо наріжте соломкою або розберіть на волокна.
- Змішайте цибулю, м’ясо та дайкон.
- Заправте салат майонезом.
Салат з дайкона та яблук
Інгредієнти
- Редька дайкон — 300 г
- Зелені яблука – 2 шт.
- Морква — 2 шт.
- Волоські горіхи — 50 г
- Рослинна олія — 3 ст.л.
- Білий винний оцет — 1 ст.
- Кріп, петрушка — пучок
- Сіль, перець — на смак
Спосіб приготування
- Очистіть редьку, моркву та яблука.
- Розріжте яблука на половинки й видаліть серцевину та живці.
- Натріть на великій тертці редьку, моркву та яблука.
- Підсушіть горіхи на сковороді без олії, постійно помішуючи.
- Остудіть горіхи та грубо посічіть.
- Приготуйте заправку з олії, оцту, солі та перцю. Полийте салат та перемішайте.
- Готовий салат посипте зверху горіхами.