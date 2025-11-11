Что приготовить из дайкона: 3 рецепта салатов
Дайкон содержит калий, каротин, витамины группы В, С, РР, много микроэлементов, необходимых человеку, и способствует лучшему усвоению пищи. Мы предлагаем вам три салата из дайкона, которые легкие в приготовлении и помогут разнообразить ваше повседневное или праздничное меню.
Салат из дайкона с орехами и кинзой
Ингредиенты
- Дайкон — 350 г
- Соль — 1/2 ч.л.
- Уксус — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ч.л.
- Орехи — 50 г
- Кинза — по вкусу
Способ приготовления
- Очистите дайкон и натрите на мелкой терке.
- Сложите натертый дайкон в миску и заправьте солью, сахаром, уксусом. Перемешайте и оставьте 30 минут настаиваться.
- Через 30 минут слейте всю жидкость из салата.
- Посыпьте дайкон измельченной кинзой и рублеными орехами.
Салат с куриным мясом и дайконом
Ингредиенты
- Дайкон – 300 г
- Вареное мясо курицы – 200-300 г
- Лук – 2-3 шт
- Майонез – 70 г
- Петрушка – 2-3 веточки
Способ приготовления
- Очистите лук, нарежьте тонкими кольцами и обжарьте на растительном масле.
- Дайкон очистите и натрите на мелкой терке.
- Куриное мясо нарежьте соломкой или разберите на волокна.
- Смешайте лук, мясо и дайкон.
- Заправьте салат майонезом.
Салат из дайкона и яблок
Ингредиенты
- Редька дайкон — 300 г
- Зеленые яблоки — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Грецкие орехи — 50 г
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Белый винный уксус — 1 ст.л.
- Укроп, петрушка — пучок
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления
- Очистите редьку, морковь и яблоки.
- Разрежьте яблоки на половинки и удалите сердцевину и черенки.
- Натрите на крупной терке редьку, морковь и яблоки.
- Подсушите орехи на сковороде без масла, постоянно помешивая.
- Остудите орехи и крупно нарубите.
- Приготовьте заправку из масла, уксуса, соли и перца.
- Полейте салат и перемешайте.
- Посыпьте сверху орехами.