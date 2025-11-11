Что приготовить из дайкона: 3 рецепта салатов

Дайкон содержит калий, каротин, витамины группы В, С, РР, много микроэлементов, необходимых человеку, и способствует лучшему усвоению пищи. Мы предлагаем вам три салата из дайкона, которые легкие в приготовлении и помогут разнообразить ваше повседневное или праздничное меню.