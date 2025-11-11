Укр

Что приготовить из дайкона: 3 рецепта салатов

Дайкон
Дайкон содержит калий, каротин, витамины группы В, С, РР, много микроэлементов, необходимых человеку, и способствует лучшему усвоению пищи. Мы предлагаем вам три салата из дайкона, которые легкие в приготовлении и помогут разнообразить ваше повседневное или праздничное меню.

Салат из дайкона с орехами и кинзой

Ингредиенты

  • Дайкон — 350 г
  • Соль — 1/2 ч.л.
  • Уксус — 1 ч.л.
  • Сахар — 1 ч.л.
  • Орехи — 50 г
  • Кинза — по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите дайкон и натрите на мелкой терке.
  2. Сложите натертый дайкон в миску и заправьте солью, сахаром, уксусом. Перемешайте и оставьте 30 минут настаиваться.
  3. Через 30 минут слейте всю жидкость из салата.
  4. Посыпьте дайкон измельченной кинзой и рублеными орехами.
Салат с куриным мясом и дайконом

Ингредиенты

  • Дайкон – 300 г
  • Вареное мясо курицы – 200-300 г
  • Лук – 2-3 шт
  • Майонез – 70 г
  • Петрушка – 2-3 веточки

Способ приготовления

  1. Очистите лук, нарежьте тонкими кольцами и обжарьте на растительном масле.
  2. Дайкон очистите и натрите на мелкой терке.
  3. Куриное мясо нарежьте соломкой или разберите на волокна.
  4. Смешайте лук, мясо и дайкон.
  5. Заправьте салат майонезом.
Салат из дайкона и яблок

Ингредиенты

  • Редька дайкон — 300 г
  • Зеленые яблоки — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Растительное масло — 3 ст.л.
  • Белый винный уксус — 1 ст.л.
  • Укроп, петрушка — пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите редьку, морковь и яблоки.
  2. Разрежьте яблоки на половинки и удалите сердцевину и черенки.
  3. Натрите на крупной терке редьку, морковь и яблоки.
  4. Подсушите орехи на сковороде без масла, постоянно помешивая.
  5. Остудите орехи и крупно нарубите.
  6. Приготовьте заправку из масла, уксуса, соли и перца.
  7. Полейте салат и перемешайте.
  8. Посыпьте сверху орехами.
