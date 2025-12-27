Салат із курячих сердечок для буднів і свят: "Серцеїдка" здвиує навіть вибагливих (відео)

Це ситна, бюджетна та смачна альтернатива класичним м’ясним салатам

Салат "Серцеїдка" точно має сподобатись тим, кому приїлися страви з ковбасою та вареною куркою. Його основа — відварені курячі сердечка та яйця, а пікантності страві додають мариновані огірки та кукурудза.

Рецептом салата поділилися на YouTube-каналі Балачки на кухні. Готувати "Серцеїдку" можна і на святковий стіл, і для буденного сімейного застілля.

Як готувати салат "Серцеїдка"

Якщо ви не любите курячі тельбухи, можна замінити їх на яловиче серце. Але врахуйте, що його треба варити 2–2,5 години та обов'язково вирізати всі жорсткі перетинки.

Щоб салат був менш калорійним, замість майонезу використовуйте суміш густого грецького йогурта із чайною ложкою гострої гірчиці. Це не погіршить смак страви, а навіть зробить його пікантнішим.

Інгредієнти

Серце куряче 500 г

Яйце куряче 4 шт.

Консервована кукурудза 1 банка

Огірок свіжий 2 шт.

Огірок маринований (солоний) 2 шт.

Цибуля 2 шт. (невеликі)

Майонез, сіль, перець чорний мелений за смаком.

Етапи приготування

Відваріть сердечка у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та перцю горошком до готовності (зазвичай це займає 40–50 хвилин). Охолодіть їх та наріжте тонкою соломкою (смужками). Зварені яйця наріжте смужками. Для цього зручно використовувати яйцерізку, щоб отримати довгасті шматочки. З кукурудзи злийте всю рідину. Свіжі та солоні огірки наріжте однаковою соломкою. Якщо у свіжих огірках занадто велике насіння, його краще видалити. Наріжте цибулю дрібним кубиком. Дрібна нарізка дозволить смаку рівномірно розподілитися по салату, додаючи лише пікантну нотку. Якщо цибуля гірка, після нарізання обдайте її окропом або замаринуйте її на 5 хвилин у краплі оцту з цукром. Це зробить салат делікатнішим. У глибоку миску викладіть усі підготовлені інгредієнти: м'ясо, яйця, огірки, цибулю та кукурудзу. Щедро додайте суміш перців (вона ароматніша за звичайний чорний перець). Трохи підсоліть, враховуючи, що сердечка вже варилися в солі, а в салаті є солоні огірки. Додайте майонез і ретельно перемішайте. Але врахуйте, що майонез краще додавати безпосередньо перед подачею, оскільки огірки (і свіжі, і солоні) швидко пускають сік, і салат може стати занадто рідким.

Як подавати салат

Салат краще викладати на тарілку за допомогою кулінарного кільця. Зверху можна прикрасити гілочкою кропу, зеленою цибулею або кількома зернами кукурудзи.