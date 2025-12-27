Як зрозуміти, що запечена птиця повністю готова: простий трюк врятує святкову вечерю (відео)

Готовність запеченої птиці можна перевірити без термометра

На святковий стіл багато хто запікає індичку, качку або курку цілком. Така страва виглядає ефектно, але в процесі приготування часто виникають сумніви: чи не пересохло м'ясо і, навпаки, чи не залишилося воно сирим усередині.

Є простий спосіб перевірити готовність птиці, щоб не гадати і не ризикувати святковою вечерею. Шеф-кухар Ейдан Мартін на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де наочно показав найпростіший спосіб зрозуміти, чи готова індичка.

Як перевірити готовність індички при запіканні

За словами шеф-кухаря, потрібно розрізати ніжку в ділянці стегна і звернути увагу на кілька моментів: у м'ясі не повинно бути рожевого відтінку, сік має бути прозорим, а саме м'ясо — повністю гарячим. Ці ознаки свідчать про те, що птиця пропеклася рівномірно.

Якщо у вас є кухонний термометр для м'яса, його теж можна використовувати для перевірки. Шеф-кухар рекомендує вимірювати температуру в одному і тому ж місці — між стегном і основною частиною грудки. Це найтовстіша частина птиці, і саме вона готується найдовше.

Мартін зазначає, що при використанні м'ясного термометра стрілка або цифровий показник мають відразу досягати 75 °C. Така температура означає, що індичка повністю готова і її можна сміливо подавати на стіл.

