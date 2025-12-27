Рус

Як зрозуміти, що запечена птиця повністю готова: простий трюк врятує святкову вечерю (відео)

Наталя Граковська
Запечена індичка
Запечена індичка. Фото Freepik

Готовність запеченої птиці можна перевірити без термометра

На святковий стіл багато хто запікає індичку, качку або курку цілком. Така страва виглядає ефектно, але в процесі приготування часто виникають сумніви: чи не пересохло м'ясо і, навпаки, чи не залишилося воно сирим усередині.

Є простий спосіб перевірити готовність птиці, щоб не гадати і не ризикувати святковою вечерею. Шеф-кухар Ейдан Мартін на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де наочно показав найпростіший спосіб зрозуміти, чи готова індичка.

Як перевірити готовність індички при запіканні

За словами шеф-кухаря, потрібно розрізати ніжку в ділянці стегна і звернути увагу на кілька моментів: у м'ясі не повинно бути рожевого відтінку, сік має бути прозорим, а саме м'ясо — повністю гарячим. Ці ознаки свідчать про те, що птиця пропеклася рівномірно.

Якщо у вас є кухонний термометр для м'яса, його теж можна використовувати для перевірки. Шеф-кухар рекомендує вимірювати температуру в одному і тому ж місці — між стегном і основною частиною грудки. Це найтовстіша частина птиці, і саме вона готується найдовше.

Мартін зазначає, що при використанні м'ясного термометра стрілка або цифровий показник мають відразу досягати 75 °C. Така температура означає, що індичка повністю готова і її можна сміливо подавати на стіл.

Також дізнайтеся, як запекти цілу курку, щоб вона вийшла дуже смачною. Головний секрет – у замочуванні перед запіканням.

