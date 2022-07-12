Рус

Маринований гострий перець на зиму: швидкий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1588
Маринований гострий перець приємно здивує ваших гостей
Маринований гострий перець приємно здивує ваших гостей. Фото domovodstvo-kulinariya.ru

За цим рецептом замаринувати гострий перець дуже просто та швидко

Закрити на зиму можна не лише традиційні помідори або мариновані огірки, а й інші овочі. У тому числі це може бути гострий перець. У консервованому вигляді закуска має пікантний смак та запашний аромат.

Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб маринування гострого перцю на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Основний плюс цього рецепту – овочі не потрібно стерилізувати. На приготування страви з перчиком знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.

Інгредієнти

З розрахунку на дві банки об’ємом по 0,5 л:

  • Гострий перець – 500 г
  • Цукор – 3 ст. ложки
  • Сіль – 2 ст. ложки
  • Оцет 9% — 50 мл
  • Часник – 2 зубчики
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Кріп
  • Запашний перець горошком — 8 шт.
  • Гвоздика – 2 бутони
  • Чорний перець горошком – 8 шт.

Спосіб приготування:

  1. Перець помити та висушити.
  2. Банки простерилізувати.
  3. На дно банки закласти лавровий лист, 1 зубчик часнику, парасолька кропу, 4 горошки запашного перцю, 1 бутон гвоздики та 4 горошинки чорного перцю. Викласти перець.
  4. Залити окропом перець і залишити на 10 хвилин. Потім злити воду, поставити на вогонь і довести до кипіння. Знову залити перець та залишити на 10 хвилин.
  5. Злити воду з перцю та приготувати маринад. Додати сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Зняти з вогню, додати оцет. Залити перець маринадом та закрити. Накрити ковдрою до охолодження.

Як і з чим подавати

Маринований гострий перець чудово смакує як доповнення до м'ясних страв, наприклад, шашлику, запеченої курки чи свинини. Вона також підходить до супів, особливо до борщу, щоб додати гостроти. А ще маринований перець можна просто подавати як окрему закуску з чорним хлібом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішої закуски з кабачків на зиму.

Теги:
#Рецепти #Консервація #Гострий перець