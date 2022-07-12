Маринований гострий перець на зиму: швидкий рецепт (відео)
-
-
За цим рецептом замаринувати гострий перець дуже просто та швидко
Закрити на зиму можна не лише традиційні помідори або мариновані огірки, а й інші овочі. У тому числі це може бути гострий перець. У консервованому вигляді закуска має пікантний смак та запашний аромат.
Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб маринування гострого перцю на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Основний плюс цього рецепту – овочі не потрібно стерилізувати. На приготування страви з перчиком знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.
Інгредієнти
З розрахунку на дві банки об’ємом по 0,5 л:
- Гострий перець – 500 г
- Цукор – 3 ст. ложки
- Сіль – 2 ст. ложки
- Оцет 9% — 50 мл
- Часник – 2 зубчики
- Лавровий лист – 2 шт.
- Кріп
- Запашний перець горошком — 8 шт.
- Гвоздика – 2 бутони
- Чорний перець горошком – 8 шт.
Спосіб приготування:
- Перець помити та висушити.
- Банки простерилізувати.
- На дно банки закласти лавровий лист, 1 зубчик часнику, парасолька кропу, 4 горошки запашного перцю, 1 бутон гвоздики та 4 горошинки чорного перцю. Викласти перець.
- Залити окропом перець і залишити на 10 хвилин. Потім злити воду, поставити на вогонь і довести до кипіння. Знову залити перець та залишити на 10 хвилин.
- Злити воду з перцю та приготувати маринад. Додати сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Зняти з вогню, додати оцет. Залити перець маринадом та закрити. Накрити ковдрою до охолодження.
Як і з чим подавати
Маринований гострий перець чудово смакує як доповнення до м'ясних страв, наприклад, шашлику, запеченої курки чи свинини. Вона також підходить до супів, особливо до борщу, щоб додати гостроти. А ще маринований перець можна просто подавати як окрему закуску з чорним хлібом.
