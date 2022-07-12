Маринований гострий перець на зиму: швидкий рецепт (відео)

За цим рецептом замаринувати гострий перець дуже просто та швидко

Закрити на зиму можна не лише традиційні помідори або мариновані огірки, а й інші овочі. У тому числі це може бути гострий перець. У консервованому вигляді закуска має пікантний смак та запашний аромат.

Як передає "Телеграф", про швидкий спосіб маринування гострого перцю на зиму розповідає Youtube-канал "Смачна їжа". Основний плюс цього рецепту – овочі не потрібно стерилізувати. На приготування страви з перчиком знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.

Інгредієнти

З розрахунку на дві банки об’ємом по 0,5 л:

Гострий перець – 500 г

Цукор – 3 ст. ложки

Сіль – 2 ст. ложки

Оцет 9% — 50 мл

Часник – 2 зубчики

Лавровий лист – 2 шт.

Кріп

Запашний перець горошком — 8 шт.

Гвоздика – 2 бутони

Чорний перець горошком – 8 шт.

Спосіб приготування:

Перець помити та висушити. Банки простерилізувати. На дно банки закласти лавровий лист, 1 зубчик часнику, парасолька кропу, 4 горошки запашного перцю, 1 бутон гвоздики та 4 горошинки чорного перцю. Викласти перець. Залити окропом перець і залишити на 10 хвилин. Потім злити воду, поставити на вогонь і довести до кипіння. Знову залити перець та залишити на 10 хвилин. Злити воду з перцю та приготувати маринад. Додати сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Зняти з вогню, додати оцет. Залити перець маринадом та закрити. Накрити ковдрою до охолодження.

Як і з чим подавати

Маринований гострий перець чудово смакує як доповнення до м'ясних страв, наприклад, шашлику, запеченої курки чи свинини. Вона також підходить до супів, особливо до борщу, щоб додати гостроти. А ще маринований перець можна просто подавати як окрему закуску з чорним хлібом.

