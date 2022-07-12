Маринованный острый перец на зиму: быстрый рецепт (видео)

По этому рецепту замариновать острый перец очень просто и быстро

Закрыть на зиму можно не только традиционные помидоры или маринованные огурцы, а и другие овощи. В том числе, это может быть острый перец. В консервированном виде закуска имеет пикантный вкус и душистый аромат.

Как передает "Телеграф", о быстром способе маринования острого перца на зиму рассказывает Youtube-канал "Смачна їжа". Основной плюс этого рецепта – овощи не нужно стерилизовать. На приготовление блюда с перчиком потребуется минимальное количество ингредиентов.

Ингредиенты

В расчете на две банки объемом по 0,5 л:

Острый перец – 500 г

Сахар – 3 ст. ложки

Соль – 2 ст. ложки

Уксус 9% – 50 мл

Чеснок – 2 зубчика

Лавровый лист – 2 шт.

Укроп

Душистый перец горошком — 8 шт.

Гвоздика – 2 бутона

Черный перец горошком – 8 шт.

Способ приготовления:

Перец помыть и высушить. Банки простерилизовать. На дно банки заложить лавровый лист, 1 зубчик чеснока, зонтик укропа, 4 горошка душистого перца, 1 бутон гвоздики и 4 горошинки черного перца. Выложить перец. Залить перец кипятком и оставить на 10 минут. Затем воду слить, поставить на огонь и довести до кипения. Снова залить перец и оставить на 10 минут. Слить воду из перца и приготовить маринад. Добавить соль и сахар. Поставить на огонь и довести до кипения. Снять с огня, добавить уксус. Залить перец маринадом и закрыть. Накрыть одеялом до охлаждения.

Как и с чем подавать

Маринованный острый перец дополняет мясные блюда, например, шашлык, запеченную курицу или свинину. Он также подходит к супам, особенно к борщу, чтобы добавить остроты. А еще маринованный перец можно просто подавать как отдельную закуску с черным хлебом.

