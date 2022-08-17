Сира аджика на зиму: як приготувати її правильно, щоб вона довго не псувалася

Приготуйте гостру сиру аджику без помідорів, яку не потрібно закатувати — вона простоїть до самої зими

Багато господинь прагнуть не просто закатати більше баночок ікри, овочевого рагу, різноманітних салатів і соусів на зиму, але ще й зробити запас вітамінів, щоб максимально зберегти всі корисні властивості овочів.

"Телеграф" пропонує вам рецепт класичної гострої та насиченої сирої аджики, яка не потребує теплової обробки. Отже, її користь і вітамінність збільшується в рази!

Рецепт цієї аджики не містить помідорів, так що соус виходить по-справжньому пікантним та яскравим. А приємну маслянистість та насиченість смаку аджиці надають волоські горіхи – традиційне доповнення кавказької кухні.

Сира аджика без помідорів – інгредієнти:

500 г червоного гіркого перцю,

1 головка часнику,

200 г волоських горіхів,

1 ч. ложка винного оцту,

1 пучок трав: кріп, чебрець, базилік,

мелені спеції на смак: коріандр, хмелі-сунелі,

сіль на смак.

Аджика не варена на зиму – покроковий рецепт

Перш ніж брати в руки червоний пекучий перець, радимо надіти тонкі гумові рукавички, щоб не обпектися. Перець помийте, обсушіть та очистіть від хвостиків. Насіння викидати не потрібно – воно надає додаткової гостроти та аромату соусу. Гіркий перець та часник пропустіть через м’ясорубку, краще двічі. Всі сухі спеції прогрійте 2-3 хвилини на розпеченій сковороді без олії, щоб вони стали ще ароматнішими. Додайте спеції, сіль та винний оцет до овочів і перемішайте. Злегка обсушіть на сковороді волоські горіхи та очистіть від лушпиння. Подрібніть горіхи в блендері та додайте в аджику. Знову добре перемішайте аджику і не вареною розкладіть по підготовленим стерилізованим банкам. Закрийте банки щільними кришками і зберігайте у холодильнику чи льоху.

Як і з чим подавати аджику

Аджика ідеально смакує до смаженого м’яса, шашлику, птиці й навіть до наваристих супів, як-от борщ або харчо. Також її можна використовувати для маринування м'яса.

Якщо ви полюбляєте м’якший смак, спробуйте змішати аджику зі сметаною або йогуртом, щоб отримати смачний соус.

Аджика за цим рецептом виходить дуже гостра, тому подавайте її на стіл у невеликій окремій ємності, щоб кожен міг додавати її до смаку.

Смачного!

