Сырая аджика на зиму: как приготовить ее правильно, чтобы она долго не портилась

Приготовьте острую сырую аджику без помидоров, которую не нужно закатывать – она простоит до самой зимы

Многие хозяйки стремятся не просто закатать побольше баночек икры, овощного рагу, разнообразных салатов и соусов на зиму, но еще и сделать запас витаминов, чтобы максимально сохранить все полезные свойства овощей. "Телеграф" предлагает вам рецепт классической острой и насыщенной сырой аджики, которая не требует тепловой обработки. А значит, ее польза и витаминность увеличивается в разы!

Рецепт этой аджики не содержит помидоров, так что соус получается по-настоящему жгучим и ярким. А приятную маслянистость и насыщенность вкуса аджике придают грецкие орехи – традиционное дополнение кавказской кухни.

Сырая аджика без помидоров – ингредиенты:

500 г красного горького перца,

1 головка чеснока,

200 г грецких орехов,

1 ч. ложка винного уксуса,

1 пучок трав: укроп, тимьян, базилик,

молотые специи по вкусу: кориандр, хмели-сунели,

соль по вкусу.

Аджика не вареная на зиму – пошаговый рецепт

Прежде чем брать в руки красный жгучий перец, советуем надеть тонкие резиновые перчатки, чтобы не обжечься. Перец помойте, обсушите и очистите от хвостиков. Семена выбрасывать не нужно – они придают дополнительную остроту и аромат соусу. Горький перец и чеснок пропустите через мясорубку, лучше два раза. Все сухие специи прогрейте 2-3 минуты на раскаленной сковороде без масла, чтобы они стали еще ароматнее. Добавьте специи, соль и винный уксус к овощам и перемешайте. Слегка обсушите на сковороде грецкие орехи и очистите от шелухи. Измельчите орехи в блендере и добавьте в аджику. Снова хорошенько перемешайте аджику и не вареной разложите по подготовленным стерилизованным банкам. Закройте банки плотными крышками и храните в холодильнике или погребе.

Как и с чем подавать аджику

Аджика идеально подходит к жареному мясу, шашлыку, птице и даже к наваристым супам, таким как борщ или харчо. Также ее можно использовать для маринования мяса.

Если вы любите более мягкий вкус, попробуйте смешать аджику со сметаной или йогуртом, чтобы получить вкусный соус.

Аджика по этому рецепту получается очень острая, поэтому подавайте ее на стол в небольшой отдельной емкости, чтобы каждый мог добавлять ее по вкусу.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.