Помідори в кисло-солодкому маринаді
-
-
- 30948
Приємна медова нотка додає маринаду пікантності
Рецептів маринадів для помідорів є безліч. Хтось вибирає класичні варіанти заготівель, інші ж експериментують із рецептами консервованих томатів, використовуючи різноманітні інгредієнти. Але цей рецепт перевершив усі інші, адже помідори виходять з приємною солодкою та водночас освіжаючою ноткою.
Пропонуємо приготувати помідори з медом та базиліком – кисло-солодкий смак додає маринаду пікантності та неповторного аромату, пише vazhnoznat. З цієї кількості інгредієнтів виходить 3 банки по 1,5 літра.
Як приготувати помідори в медовому маринаді
Інгредієнти:
- 3 кг помідорів
- 1 цибулина
- 3 ч. л. насіння гірчиці
- 2–3 листочки базиліка
Маринад на 1 л води:
- 1 ст. л. солі
- 3 ст. л. цукру
- 1 ст. л. меду
- 1 ч. л. лимонної кислоти
Приготування:
- Помідори промиваємо, але краще замочити у холодній воді на кілька годин. Потім щільно складаємо овочі у банку.
- Цибулю нарізаємо кружальцями. По 2-3 кружечки укладаємо в кожну банку. Кладемо в ємність 2-3 листи базиліка. Цибуля і базилік повинні бути в середині банки, щільно укладеної помідорами.
- До помідорів висипаємо насіння гірчиці. Крутимо банку, щоб зернятка рівномірно розподілилися між овочами.
- Заливаємо банки окропом і залишаємо на 15 хвилин, накриті кришкою. Потім зливаємо воду назад у каструлю. У розсіл на кожний літр додаємо по 1 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру, 1 ч. л. лимонної кислоти. Перемішуємо, щоб інгредієнти розчинились. Потім додаємо мед.
- Каструлю ставимо на плиту та доводимо маринад до кипіння.
- Розливаємо маринад по банках. Щільно закручуємо кришками. Перевертаємо банки догори дном, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного остигання.
Як і з чим подавати
Помідори в медовому маринаді смакують як звичайна закуска. Вони добре поєднуються з м'ясними та рибними стравами, гарнірами. Такі помідорчики стануть смачним доповненням до святкового столу.
Якщо вам набридло консервувати помідори, то чудовим рішенням буде заморозити свіжі томати на зиму в морозилці. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.