Помідори в кисло-солодкому маринаді

Приємна медова нотка додає маринаду пікантності

Рецептів маринадів для помідорів є безліч. Хтось вибирає класичні варіанти заготівель, інші ж експериментують із рецептами консервованих томатів, використовуючи різноманітні інгредієнти. Але цей рецепт перевершив усі інші, адже помідори виходять з приємною солодкою та водночас освіжаючою ноткою.

Пропонуємо приготувати помідори з медом та базиліком – кисло-солодкий смак додає маринаду пікантності та неповторного аромату, пише vazhnoznat. З цієї кількості інгредієнтів виходить 3 банки по 1,5 літра.

Як приготувати помідори в медовому маринаді

Інгредієнти:

3 кг помідорів

1 цибулина

3 ч. л. насіння гірчиці

2–3 листочки базиліка

Маринад на 1 л води:

1 ст. л. солі

3 ст. л. цукру

1 ст. л. меду

1 ч. л. лимонної кислоти

Приготування:

Помідори промиваємо, але краще замочити у холодній воді на кілька годин. Потім щільно складаємо овочі у банку. Цибулю нарізаємо кружальцями. По 2-3 кружечки укладаємо в кожну банку. Кладемо в ємність 2-3 листи базиліка. Цибуля і базилік повинні бути в середині банки, щільно укладеної помідорами. До помідорів висипаємо насіння гірчиці. Крутимо банку, щоб зернятка рівномірно розподілилися між овочами. Заливаємо банки окропом і залишаємо на 15 хвилин, накриті кришкою. Потім зливаємо воду назад у каструлю. У розсіл на кожний літр додаємо по 1 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру, 1 ч. л. лимонної кислоти. Перемішуємо, щоб інгредієнти розчинились. Потім додаємо мед. Каструлю ставимо на плиту та доводимо маринад до кипіння. Розливаємо маринад по банках. Щільно закручуємо кришками. Перевертаємо банки догори дном, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного остигання.

Як і з чим подавати

Помідори в медовому маринаді смакують як звичайна закуска. Вони добре поєднуються з м'ясними та рибними стравами, гарнірами. Такі помідорчики стануть смачним доповненням до святкового столу.

Якщо вам набридло консервувати помідори, то чудовим рішенням буде заморозити свіжі томати на зиму в морозилці. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.