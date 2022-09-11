Помидоры в кисло-сладком маринаде

Приятная медовая нотка добавляет маринаду пикантности

Рецептов маринадов для помидоров существует множество. Кто-то выбирает классические варианты заготовок, другие же экспериментируют с рецептами консервированных томатов, используя разнообразные ингредиенты. Но этот рецепт перещеголял все другие, ведь помидоры получаются с приятной сладкой и освежающей ноткой одновременно.

Предлагаем приготовить помидоры с медом и базиликом — кисло-сладкий вкус добавляет маринаду пикантности и неповторимого аромата, пишет vazhnoznat. Из данного количества ингредиентов получается 3 банки по 1,5 литра.

Как приготовить помидоры в медовом маринаде

Ингредиенты:

3 кг помидоров

1 луковица

3 ч. л. семян горчицы

2–3 листика базилика

Маринад на 1 л воды:

1 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

1 ст. л. мёда

1 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

Помидоры промываем, но лучше замочить в холодной воде на несколько часов. Затем плотно складываем овощи в банку. Лук нарезаем кружочками. По 2–3 кружочка укладываем в каждую банку. Кладем в емкость 2–3 листика базилика. Лук и базилик должны находиться в середине банки, плотно уложенной помидорами. К помидорам высыпаем семена горчицы. Крутим банку, чтобы зернышки равномерно распределились между овощами. Заливаем банки кипятком и оставляем на 15 минут, накрытые крышкой. Потом сливаем воду обратно в кастрюлю. В рассол на каждый литр добавляем по 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты. Перемешиваем, чтобы ингредиенты растворились. Потом добавляем мед. Кастрюлю ставим на плиту и доводим маринад до кипения. Разливаем маринад по банкам. Плотно закручиваем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Как и с чем подавать

Помидоры в медовом маринаде едят как обычную закуску. Они хорошо сочетаются с мясными и рыбными блюдами, гарнирами. Такие помидорчики станут вкусным дополнением к праздничному столу.

Если вам надоело консервировать помидоры, то отличным решением будет заморозить свежие томаты на зиму в морозилке. Это быстрый способ заготовки, который сохраняет максимальное количество полезных веществ.