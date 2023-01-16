Смачнюще варення з хурми без цукру: простіше рецепта не знайти

Смак такої солодкої закрутки вас приємно здивує

Повидло з яблук чи абрикосове варення звучить для всіх звично, а от солодку закрутку з хурми куштував не кожен. Поки ще триває сезон цього фрукта, варто проявити кулінарні таланти та заготовити плоди.

Якщо хочеться приготувати кориснішу консервацію, то не обов’язково використовувати підсолоджувач. Кулінарний портал vkusnoo опублікував простий рецепт варення з хурми без цукру. Смак заготівлі приємно порадує вас та близьких.

Інгредієнти:

Лимонна кислота – 4 г;

Хурма – 4 шт.;

Ванілін — 3 г;

Кориця – 1 паличка;

Кукурудзяний крохмаль – 20 г.

Спосіб приготування:

Помийте хурму, довільно наріжте та пропустіть через м’ясорубку або збийте до консистенції пюре за допомогою блендера. Вмішайте в отриману масу лимонну кислоту, додайте корицю та ванілін. Перекладіть масу в сотейник і поставте на піч. Додайте крохмаль, розмішайте та доведіть до кипіння. Після цього відразу зніміть сотейник з вогню та розкладіть масу по банках. Закрийте та дайте охолодитись при кімнатній температурі. Зберігайте варення у холодильнику.

Як і з чим подавати

Це варення з хурми можна подавати як самостійний десерт. Перекладіть його в креманку та прикрасьте подрібненими горіхами, кокосовою стружкою або листочком м'яти.

Також його можна додавати до натурального йогурту чи сиру. Варенням з хурми можна замінити звичний джем до млинців, сирників та оладок. Також воно стане чудовим топінгом до вівсяної, рисової або кукурудзяної каші.

За бажання варення з хурми можна використовувати як начинку для пирогів, рулетів, галет або для чизкейка.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом мандаринового варення. А також ми писали, як приготувати з варення домашній мармелад.