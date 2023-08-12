Помідори на зиму без оцту та лимонної кислоти

Скільки не закриєте — все буде мало

Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів, але в шафі завжди має бути баночка за класичним рецептом – без оцту, лимонної кислоти та стерилізації. Для консервації вибирайте щільні, не перезрілі помідори однакового розміру. Так вони краще збережуть форму і поступово промаринуються. А ще не забувайте проколювати помідори зубочисткою у плодоніжки. Це допоможе їм не луснути від окропу і краще ввібрати розсіл.

Такі помідори за рецептом від "Школи життя" – не лише чудова закуска до інших страв. Їх також можна використовувати для супів, засмажок та соусів. Бо взимку без цього рецепту – нікуди!

Як приготувати помідори без оцту, лимонної кислоти та стерилізації.

Інгредієнти на 3 банки по 1 л.

помідори – 1,5 кг;

солодкий перець – 1 шт.

На кожну літрову банку:

парасольки кропу – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

гострий чилі перчик – 1 шт. (за бажанням).

Для розсолу на 1л. води:

вода – 1 л.;

сіль – 1 ст. без гірки;

цукор – 3 ст. без гірки.

Спосіб приготування:

У кожну суху банку кладемо по парасольці кропу і парі зубчиків нарізаного пластинами часнику. Помідори миємо, проколюємо зубочисткою в області плодоніжки та укладаємо до половини кожної банки. Зверху кладемо нарізаний великими кубиками солодкий перець і кілька кілець перцю чилі. У кожну банку додатково відправляємо парасольку кропу, заливаємо окропом, прикриваємо кришками й залишаємо на 20 хвилин. Через зазначений час зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор, сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі та цукру і знімаємо з вогню. Розливаємо гарячий розсіл по банках, щільно закручуємо кришками, укутуємо в ковдру і залишаємо на ніч до охолодження. Такі помідори можна зберігати навіть за кімнатної температури.

Як і з чим подавати мариновані помідори

Мариновані помідори — чудова самостійна закуска, яка доповнює багато страв. Їх смачно їсти з м’ясними стравами, особливо з шашликом, а також з картоплею у будь-якому вигляді.

Нарізані консервовані помідори можна додавати до овочевих салатів. Вони додадуть страві пікантну кислинку та соковитість.

Розсіл з маринованих помідорів можна використовувати як основу супів, наприклад, для розсольника. А самі помідори подрібнити та додати в соуси або засмажки, щоб надати їм насичений смак.

Спробуйте ще помідори в запашному маринаді за рецептом "Телеграфа" та зимуйте смачно! Смачного!