Помидоры на зиму без уксуса и лимонной кислоты

Сколько не закроете — все будет мало

Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров, но в шкафу всегда должна быть баночка по классическому рецепту – без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации. Для консервации выбирайте плотные, не перезревшие помидоры одинакового размера. Так они лучше сохранят форму и равномерно промаринуются. А еще не забывайте прокалывать помидоры зубочисткой у плодоножки. Это поможет им не лопнуть от кипятка и лучше впитать рассол.

Такие помидоры от "Школи життя" – не только отличная закуска к другим блюдам. Их также можно использовать и для супов, зажарок и соусов. Так как зимой без этого рецепта – никуда!

Как приготовить помидоры без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации

Ингредиенты на 3 банки по 1 л.:

помидоры – 1,5 кг;

сладкий перец – 1 шт.

На каждую литровую банку:

зонтики укропа – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

острый чили перчик – 1 шт. (по желанию).

Для рассола на 1л. воды:

вода – 1 л.;

соль – 1 ст.л. без горки;

сахар – 3 ст.л. без горки.

Способ приготовления:

В каждую сухую банку кладем по зонту укропа и по паре зубчиков нарезанного пластинами чеснока. Помидоры моем, накалываем зубочисткой в области плодоножки и укладываем до половины каждой банки. Сверху кладем нарезанный большими кубиками сладкий перец и несколько перцевых колец чили. В каждую банку дополнительно отправляем зонтик укропа, доверху заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут. Через указанное время сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар, соль, доводим до кипения и растворения соли и сахара и снимаем с огня. Разливаем горячий рассол по банкам, плотно закручиваем крышками, укутываем в одеяло и оставляем на ночь до полного охлаждения. Такие помидоры можно хранить даже при комнатной температуре.

Как и с чем подавать маринованные помидоры

Маринованные помидоры — отличная самостоятельная закуска, которая прекрасно дополняет многие блюда. Их вкусно есть с мясными блюдами, особенно с шашлыком, а также с картофелем в любом виде.

Нарезанные консервированные помидоры можно добавлять в овощные салаты. Они добавят блюду пикантную кислинку и сочность.

Рассол с маринованных помидоров можно использовать как основу для супов, например, для рассольника. А сами помидоры — измельчить и добавить в соусы или зажарки, чтобы придать им насыщенный вкус.

Попробуйте еще помидоры в душистом маринаде по рецепту "Телеграфа" и зимуйте вкусно! Приятного аппетита!