Помидоры на зиму без уксуса и лимонной кислоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 89417
Сколько не закроете — все будет мало
Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров, но в шкафу всегда должна быть баночка по классическому рецепту – без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации. Для консервации выбирайте плотные, не перезревшие помидоры одинакового размера. Так они лучше сохранят форму и равномерно промаринуются. А еще не забывайте прокалывать помидоры зубочисткой у плодоножки. Это поможет им не лопнуть от кипятка и лучше впитать рассол.
Такие помидоры от "Школи життя" – не только отличная закуска к другим блюдам. Их также можно использовать и для супов, зажарок и соусов. Так как зимой без этого рецепта – никуда!
Как приготовить помидоры без уксуса, лимонной кислоты и стерилизации
Ингредиенты на 3 банки по 1 л.:
- помидоры – 1,5 кг;
- сладкий перец – 1 шт.
На каждую литровую банку:
- зонтики укропа – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- острый чили перчик – 1 шт. (по желанию).
Для рассола на 1л. воды:
- вода – 1 л.;
- соль – 1 ст.л. без горки;
- сахар – 3 ст.л. без горки.
Способ приготовления:
- В каждую сухую банку кладем по зонту укропа и по паре зубчиков нарезанного пластинами чеснока.
- Помидоры моем, накалываем зубочисткой в области плодоножки и укладываем до половины каждой банки. Сверху кладем нарезанный большими кубиками сладкий перец и несколько перцевых колец чили.
- В каждую банку дополнительно отправляем зонтик укропа, доверху заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 20 минут.
- Через указанное время сливаем воду в кастрюлю, добавляем сахар, соль, доводим до кипения и растворения соли и сахара и снимаем с огня.
- Разливаем горячий рассол по банкам, плотно закручиваем крышками, укутываем в одеяло и оставляем на ночь до полного охлаждения. Такие помидоры можно хранить даже при комнатной температуре.
Как и с чем подавать маринованные помидоры
Маринованные помидоры — отличная самостоятельная закуска, которая прекрасно дополняет многие блюда. Их вкусно есть с мясными блюдами, особенно с шашлыком, а также с картофелем в любом виде.
Нарезанные консервированные помидоры можно добавлять в овощные салаты. Они добавят блюду пикантную кислинку и сочность.
Рассол с маринованных помидоров можно использовать как основу для супов, например, для рассольника. А сами помидоры — измельчить и добавить в соусы или зажарки, чтобы придать им насыщенный вкус.
Попробуйте еще помидоры в душистом маринаде по рецепту "Телеграфа" и зимуйте вкусно! Приятного аппетита!