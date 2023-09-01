Шніцель з баклажанів

Найкраща сезонна страва

Баклажани – дуже популярний овоч. З нього можна робити салати, рагу, ікру і готувати баклажани по-корейськи. Але з баклажанів також виходять чудові шніцелі. Це ідеальний варіант для обіду чи вечері, особливо, якщо ви шукаєте спосіб урізноманітнити своє меню. Шніцелі з баклажанів виходять ситними, а завдяки паніровці з подрібнених грецьких горіхів — ще й з апетитною хрусткою скоринкою.

Рецептом поділились Рrostoway. Шніцелі з баклажанів можна подавати й гарячими, і холодними — смак їх все одно чудовий.

Як приготувати шніцель із баклажанів у горіховій паніровці

Інгредієнти на 6 порцій:

баклажан — 600 г (1 шт.);

яйця – 2 шт.;

волоські горіхи (очищені) — 40-50 г;

сухарі панірувальні — 80 г;

борошно — 50 г;

часник сушений – 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. ложка (або на свій смак);

перець чорний мелений – 1/3 ч. ложки (або на свій смак);

олія для смаження — 100 мл.

Спосіб приготування:

Баклажан помийте, при необхідності очистьте від шкірки, обріжте краї та розріжте навпіл (поперек). Отримані половинки поставте на зріз і наріжте скибочками товщиною приблизно 1 см. Волоські горіхи подрібніть у блендері або натріть на дрібній тертці. Панірувальні сухарі насипте в глибоку тарілку, додайте подрібнені горіхи, сушений часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. В іншу глибоку тарілку розбийте яйця, посоліть і поперчіть. Злегка збовтайте яйця вилкою до з’єднання білка та жовтка. У третю тарілку насипте борошно. Кожен шматочок баклажана обваляйте спочатку в борошні з усіх боків, потім занурте в яєчну суміш і обваляйте з усіх боків у панірувальних сухарях з горіхами. Розігрійте сковороду з олією і викладіть скибочки баклажанів у сковороду. Смажте шніцелі з баклажанів на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку, до утворення рум’яної скоринки. Обсмажені баклажани викладіть на паперовий рушник, щоб увібрали зайву олію.

Як і з чим подавати

Ці шніцелі з баклажанів чудово смакують самі по собі, як самостійна страва. Вони гарно поєднуються зі сметаною, йогуртом чи будь-яким іншим вершковим соусом.

Як гарнір до шніцелів з баклажанів чудово підійде відварена картопля, рис або ж салат зі свіжих овочів.

