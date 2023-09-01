Лучшее сезонное блюдо

Баклажаны – очень популярный овощ. Из него можно делать салаты, рагу, икру и готовить баклажаны по-корейски. Но из баклажанов также получаются великолепные шницели. Это идеальный вариант для обеда или ужина, особенно, если вы ищете способ разнообразить свое меню. Шницели из баклажанов получаются сытными, а благодаря панировке из измельченных грецких орехов — еще и с аппетитной хрустящей корочкой.

Рецептом поделились Рrostoway. Шницели из баклажанов можно подавать и горячими, и холодными — вкус их все равно великолепный.

Как приготовить шницель из баклажанов в ореховой панировке

Ингредиенты на 6 порций:

баклажан – 600 г (1 шт.);

яйца – 2 шт.;

грецкие орехи (очищенные) – 40-50 г;

сухари панировочные – 80 г;

мука – 50 г;

чеснок сушеный – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. ложка (или же по своему вкусу);

перец черный молотый – 1/3 ч. ложки (или по своему вкусу);

масло для жарки – 100 мл.

Способ приготовления:

Баклажан помойте, при необходимости очистите от кожуры, обрежьте края и разрежьте пополам (поперек). Полученные половинки поставьте на срез и нарежьте толщиной ломтиками примерно 1 см. Грецкие орехи измельчите в блендере или натрите на мелкой терке. Панировочные сухари насыпьте в глубокую тарелку, добавьте измельченные орехи, сушеный чеснок, посолите, поперчите и перемешайте. В другую глубокую тарелку разбейте яйца, посолите и поперчите. Слегка взболтайте яйца вилкой до соединения белка и желтка. В третью тарелку насыпьте муку. Каждый кусочек баклажана обваляйте сначала в муке со всех сторон, затем окуните в яичную смесь и обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях с орехами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ломтики баклажанов в сковороду. Жарьте шницели из баклажанов на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки. Обжаренные баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы впитали лишнее масло.

Как и с чем подавать

Эти шницели из баклажанов прекрасно подходят сами по себе, как самостоятельное блюдо. Они хорошо сочетаются со сметаной, йогуртом или любым другим сливочным соусом.

В качестве гарнира к шницелям из баклажанов прекрасно подойдет отварной картофель, рис или салат из свежих овощей.

