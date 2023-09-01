Шницель из баклажанов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2088
Лучшее сезонное блюдо
Баклажаны – очень популярный овощ. Из него можно делать салаты, рагу, икру и готовить баклажаны по-корейски. Но из баклажанов также получаются великолепные шницели. Это идеальный вариант для обеда или ужина, особенно, если вы ищете способ разнообразить свое меню. Шницели из баклажанов получаются сытными, а благодаря панировке из измельченных грецких орехов — еще и с аппетитной хрустящей корочкой.
Рецептом поделились Рrostoway. Шницели из баклажанов можно подавать и горячими, и холодными — вкус их все равно великолепный.
Как приготовить шницель из баклажанов в ореховой панировке
Ингредиенты на 6 порций:
- баклажан – 600 г (1 шт.);
- яйца – 2 шт.;
- грецкие орехи (очищенные) – 40-50 г;
- сухари панировочные – 80 г;
- мука – 50 г;
- чеснок сушеный – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. ложка (или же по своему вкусу);
- перец черный молотый – 1/3 ч. ложки (или по своему вкусу);
- масло для жарки – 100 мл.
Способ приготовления:
- Баклажан помойте, при необходимости очистите от кожуры, обрежьте края и разрежьте пополам (поперек). Полученные половинки поставьте на срез и нарежьте толщиной ломтиками примерно 1 см.
- Грецкие орехи измельчите в блендере или натрите на мелкой терке.
- Панировочные сухари насыпьте в глубокую тарелку, добавьте измельченные орехи, сушеный чеснок, посолите, поперчите и перемешайте.
- В другую глубокую тарелку разбейте яйца, посолите и поперчите. Слегка взболтайте яйца вилкой до соединения белка и желтка.
- В третью тарелку насыпьте муку.
- Каждый кусочек баклажана обваляйте сначала в муке со всех сторон, затем окуните в яичную смесь и обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях с орехами.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите ломтики баклажанов в сковороду. Жарьте шницели из баклажанов на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до образования румяной корочки.
- Обжаренные баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы впитали лишнее масло.
Как и с чем подавать
Эти шницели из баклажанов прекрасно подходят сами по себе, как самостоятельное блюдо. Они хорошо сочетаются со сметаной, йогуртом или любым другим сливочным соусом.
В качестве гарнира к шницелям из баклажанов прекрасно подойдет отварной картофель, рис или салат из свежих овощей.
Как едят баклажаны евреи, читайте в материале "Телеграфа". Вам понравится это блюдо!