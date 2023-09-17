Перевірений часом рецепт

Мариновані помідори взимку стануть чудовим частуванням для ваших гостей та родини. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає швидкий та простий спосіб приготування смачної зимової закуски. Величезна перевага цього рецепта в тому, що всі інгредієнти подрібнюються і закладаються в банку одночасно, а сама стерилізація займає всього 10 хвилин.

Такий швидкий рецепт від "1 хвилина" ви полюбите за простоту приготування та пікантний смак. Спробуйте і ви не зможете відірватися!

Як приготувати консервовані помідори по-болгарськи

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.

тугі та стиглі помідори – 1 кг;

болгарський перець – 5 шт.;

часник – 1 головка

перець гострий – 1/2 шт.;

кріп – 50 г;

петрушка – 50 г;

перець запашний – по 1 шт. на кожну банку;

перець горошком – по 3 шт. на кожну у банку;

сіль — по 1 ч. л. на кожну банку;

цукор – по 1 ст. л. на кожну банку;

оцет 9% — по 1 столовій ложці на кожну банку.

Спосіб приготування:

Простерилізуйте кришки та банки зручним для вас способом. Помийте та почистіть гострий та болгарський перці, часник та зелень кропу та петрушки пропустіть через м’ясорубку. Овочі перемішайте і розкладіть у банки по 1 столовій ложці в кожну, додайте спеції. Помідори промийте, видаліть плодоніжки, наріжте на 4 частини і щільно заповніть ними банки. Зверху викладіть залишки овочевої суміші, додайте сіль та цукор, залийте окріп у кожну банку. Банки накрийте кришками і простерилізуйте протягом 10 хвилин у каструлі, на дно якої попередньо простелить рушник. Банки дістаньте, в кожну додайте оцет. Закрийте банки кришками, переверніть, накрийте ковдрою та залиште охолоджуватися щонайменше на 12 годин.

Як та з чим подавати помідори по-болгарськи

Такі помідори чудово доповнять будь-яку страву з м'яса, чи то смажена свинина чи соковитий шашлик. Їх також можна подавати як самостійну закуску до міцних напоїв.

А ще помідори по-болгарськи ідеально смакують зі смаженою чи відварною картоплею.

Рекомендуємо також спробувати фантастичний рецепт маринованих помідорів без оцту за рецептом "Телеграфа". Смачного!