Проверенный временем рецепт

Маринованные помидоры зимой станут отличным угощением для ваших гостей и семьи. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет быстрый и простой способ приготовления вкусной зимней закуски. Огромное преимущество этого рецепта в том, что все ингредиенты измельчаются и закладываются в банку одновременно, а сама стерилизация занимает всего 10 минут.

Такой быстрый рецепт от "1 хвилина" вы полюбите за простоту приготовления и пикантный вкус. Попробуйте – и вы не сможете оторваться!

Как приготовить консервированные помидоры по-болгарски

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.:

тугие и спелые помидоры – 1 кг;

болгарский перец – 5 шт.;

чеснок – 1 головка

перец острый – 1/2 шт.;

укроп – 50 г;

петрушка – 50 г;

перец душистый – по 1 шт. на каждую банку;

перец горошком – по 3 шт. на каждую в банке;

соль – по 1 ч. л. на каждую банку;

сахар – по 1 ст. л. на каждую банку;

уксус 9% – по 1 столовой ложке на каждую банку.

Способ приготовления:

Простерилизуйте крышки и банки удобным для вас способом. Помойте и почистите острый и болгарский перцы, чеснок и зелень укропа и петрушки пропустите через мясорубку. Овощи перемешайте и разложите в банки по 1 столовой ложке в каждую, добавьте специи. Помидоры промойте, удалите плодоножки, порежьте на 4 части и плотно заполните ими банки. Сверху выложите остатки овощной смеси, добавьте соль и сахар, залейте кипяток в каждую банку. Банки накройте крышками и простерилизуйте в течение 10 минут в кастрюле, на дно которой предварительно простелите полотенце. Банки достаньте, в каждую добавьте уксус. Закройте банки крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте охлаждаться минимум на 12 часов.

Как и с чем подавать помидоры по-болгарски

Такие помидоры прекрасно дополнят любое блюдо из мяса, будь то жареная свинина или сочный шашлык. Их также можно подавать как самостоятельную закуску к крепким напиткам. А еще помидоры по-болгарски идеально сочетаются с жареным или отварным картофелем.

Рекомендуем также попробовать фантастический рецепт маринованных помидор без уксуса по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!