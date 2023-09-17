Помидоры по-болгарски
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1091
Проверенный временем рецепт
Маринованные помидоры зимой станут отличным угощением для ваших гостей и семьи. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет быстрый и простой способ приготовления вкусной зимней закуски. Огромное преимущество этого рецепта в том, что все ингредиенты измельчаются и закладываются в банку одновременно, а сама стерилизация занимает всего 10 минут.
Такой быстрый рецепт от "1 хвилина" вы полюбите за простоту приготовления и пикантный вкус. Попробуйте – и вы не сможете оторваться!
Как приготовить консервированные помидоры по-болгарски
Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.:
- тугие и спелые помидоры – 1 кг;
- болгарский перец – 5 шт.;
- чеснок – 1 головка
- перец острый – 1/2 шт.;
- укроп – 50 г;
- петрушка – 50 г;
- перец душистый – по 1 шт. на каждую банку;
- перец горошком – по 3 шт. на каждую в банке;
- соль – по 1 ч. л. на каждую банку;
- сахар – по 1 ст. л. на каждую банку;
- уксус 9% – по 1 столовой ложке на каждую банку.
Способ приготовления:
- Простерилизуйте крышки и банки удобным для вас способом.
- Помойте и почистите острый и болгарский перцы, чеснок и зелень укропа и петрушки пропустите через мясорубку. Овощи перемешайте и разложите в банки по 1 столовой ложке в каждую, добавьте специи.
- Помидоры промойте, удалите плодоножки, порежьте на 4 части и плотно заполните ими банки. Сверху выложите остатки овощной смеси, добавьте соль и сахар, залейте кипяток в каждую банку.
- Банки накройте крышками и простерилизуйте в течение 10 минут в кастрюле, на дно которой предварительно простелите полотенце.
- Банки достаньте, в каждую добавьте уксус. Закройте банки крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте охлаждаться минимум на 12 часов.
Как и с чем подавать помидоры по-болгарски
Такие помидоры прекрасно дополнят любое блюдо из мяса, будь то жареная свинина или сочный шашлык. Их также можно подавать как самостоятельную закуску к крепким напиткам. А еще помидоры по-болгарски идеально сочетаются с жареным или отварным картофелем.
Рекомендуем также попробовать фантастический рецепт маринованных помидор без уксуса по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!