Укр

Помидоры по-болгарски

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
1091
Такие помидоры готовить легко, а есть вкусно
Такие помидоры готовить легко, а есть вкусно. Фото odnaminyta.com

Проверенный временем рецепт

Маринованные помидоры зимой станут отличным угощением для ваших гостей и семьи. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто ищет быстрый и простой способ приготовления вкусной зимней закуски. Огромное преимущество этого рецепта в том, что все ингредиенты измельчаются и закладываются в банку одновременно, а сама стерилизация занимает всего 10 минут.

Такой быстрый рецепт от "1 хвилина" вы полюбите за простоту приготовления и пикантный вкус. Попробуйте – и вы не сможете оторваться!

Как приготовить консервированные помидоры по-болгарски

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.:

  • тугие и спелые помидоры – 1 кг;
  • болгарский перец – 5 шт.;
  • чеснок – 1 головка
  • перец острый – 1/2 шт.;
  • укроп – 50 г;
  • петрушка – 50 г;
  • перец душистый – по 1 шт. на каждую банку;
  • перец горошком – по 3 шт. на каждую в банке;
  • соль – по 1 ч. л. на каждую банку;
  • сахар – по 1 ст. л. на каждую банку;
  • уксус 9% – по 1 столовой ложке на каждую банку.

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте крышки и банки удобным для вас способом.
  2. Помойте и почистите острый и болгарский перцы, чеснок и зелень укропа и петрушки пропустите через мясорубку. Овощи перемешайте и разложите в банки по 1 столовой ложке в каждую, добавьте специи.
  3. Помидоры промойте, удалите плодоножки, порежьте на 4 части и плотно заполните ими банки. Сверху выложите остатки овощной смеси, добавьте соль и сахар, залейте кипяток в каждую банку.
  4. Банки накройте крышками и простерилизуйте в течение 10 минут в кастрюле, на дно которой предварительно простелите полотенце.
  5. Банки достаньте, в каждую добавьте уксус. Закройте банки крышками, переверните, накройте одеялом и оставьте охлаждаться минимум на 12 часов.

Как и с чем подавать помидоры по-болгарски

Такие помидоры прекрасно дополнят любое блюдо из мяса, будь то жареная свинина или сочный шашлык. Их также можно подавать как самостоятельную закуску к крепким напиткам. А еще помидоры по-болгарски идеально сочетаются с жареным или отварным картофелем.

Рекомендуем также попробовать фантастический рецепт маринованных помидор без уксуса по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Заготовки на зиму #Консервация #Готовим дома