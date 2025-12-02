Когда дом пахнет Рождеством: рецепт пряников за считанные минуты (видео)
Рождество – это особая атмосфера тепла, специй, домашнего уюта и ожидания чуда.
Именно в эти дни хозяйки наполняют дома ароматами выпечки, готовя традиционные сладости, среди которых почетное место занимает рождественский штолен. Его выпекают заранее, чтобы тесто успело настояться и впитать вкус сухофруктов и пряностей. Но сегодня мы предлагаем быструю и простейшую альтернативу — рождественские пряники, которые готовятся в считанные минуты, а пахнут настоящим праздником. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "adri_kaaaa".
Как приготовить рождественские пряники
Ингредиенты:
- мука — 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — 1 щепотка;
- сливочное масло — 70 г;
- мед – 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Растопить сливочное масло и смешать с медом.
- В миске соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель.
- Добавить в сухие ингредиенты яйцо и масляно-медовую смесь.
- Замесить мягкое однородное тесто.
- Завернуть тесто в пленку и охладить в холодильнике 30 минут.
- Раскатать тесто и вырезать пряники формочками.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 8–10 минут до легкого румянца.
Эти пряники станут быстрым способом создать рождественское настроение даже в самые загруженные дни. Они обладают мягкой текстурой, насыщенным ароматом меда и напоминают о домашнем тепле и традициях. Такая выпечка подходит и для семейного чаепития, и как праздничный подарок. Простой рецепт доказывает, что магия Рождества начинается с духовки.