Когда дом пахнет Рождеством: рецепт пряников за считанные минуты (видео)

Рождество – это особая атмосфера тепла, специй, домашнего уюта и ожидания чуда.

Именно в эти дни хозяйки наполняют дома ароматами выпечки, готовя традиционные сладости, среди которых почетное место занимает рождественский штолен. Его выпекают заранее, чтобы тесто успело настояться и впитать вкус сухофруктов и пряностей. Но сегодня мы предлагаем быструю и простейшую альтернативу — рождественские пряники, которые готовятся в считанные минуты, а пахнут настоящим праздником. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "adri_kaaaa".

Как приготовить рождественские пряники

Ингредиенты:

мука — 250 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар — 100 г;

соль — 1 щепотка;

сливочное масло — 70 г;

мед – 2 ст. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Растопить сливочное масло и смешать с медом. В миске соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить в сухие ингредиенты яйцо и масляно-медовую смесь. Замесить мягкое однородное тесто. Завернуть тесто в пленку и охладить в холодильнике 30 минут. Раскатать тесто и вырезать пряники формочками. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 8–10 минут до легкого румянца.

Эти пряники станут быстрым способом создать рождественское настроение даже в самые загруженные дни. Они обладают мягкой текстурой, насыщенным ароматом меда и напоминают о домашнем тепле и традициях. Такая выпечка подходит и для семейного чаепития, и как праздничный подарок. Простой рецепт доказывает, что магия Рождества начинается с духовки.