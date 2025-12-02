Укр

Когда дом пахнет Рождеством: рецепт пряников за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рождественские пряники
Рождественские пряники. Фото instagram.com

Рождество – это особая атмосфера тепла, специй, домашнего уюта и ожидания чуда.

Именно в эти дни хозяйки наполняют дома ароматами выпечки, готовя традиционные сладости, среди которых почетное место занимает рождественский штолен. Его выпекают заранее, чтобы тесто успело настояться и впитать вкус сухофруктов и пряностей. Но сегодня мы предлагаем быструю и простейшую альтернативу — рождественские пряники, которые готовятся в считанные минуты, а пахнут настоящим праздником. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "adri_kaaaa".

Как приготовить рождественские пряники

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • сливочное масло — 70 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Растопить сливочное масло и смешать с медом.
  2. В миске соединить муку, сахар, соль и разрыхлитель.
  3. Добавить в сухие ингредиенты яйцо и масляно-медовую смесь.
  4. Замесить мягкое однородное тесто.
  5. Завернуть тесто в пленку и охладить в холодильнике 30 минут.
  6. Раскатать тесто и вырезать пряники формочками.
  7. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  8. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 8–10 минут до легкого румянца.

Эти пряники станут быстрым способом создать рождественское настроение даже в самые загруженные дни. Они обладают мягкой текстурой, насыщенным ароматом меда и напоминают о домашнем тепле и традициях. Такая выпечка подходит и для семейного чаепития, и как праздничный подарок. Простой рецепт доказывает, что магия Рождества начинается с духовки.

Теги:
#Свято #Готовим дома #Рождественский пряник