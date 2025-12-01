Укр

Нежнее не бывает: рецепт рваной телятины без лишних усилий (видео)

Наталья Граковская
Томленая телятина распадается на волокна. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мясо по этому рецепту получается мягким и сочным

Рваная телятина — это мясо, которое просто распадается на волокна. Об этом блюде часто говорят, что его можно есть губами. Готовится томленая телятина невероятно просто. Главное — запастись временем. Мясо медленно томится несколько часов, результат целиком оправдывает ожидания.

Как вкусно потушить говядину, чтобы она была мягкой, показали на YouTube-канале "Карпатські шкварки". Для этого рецепта лучше всего выбирать телятину или говядину с небольшими жировыми прослойками. Идеально подойдут лопатка, шейная часть или грудинка.

Ингредиенты:

  • Телятина — 800 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль — 4 г
  • Перец молотый — 2 г
  • Паприка копченая – 1 ч. л.
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Сок лимона/лайма – по вкусу

Этапы приготовления

  1. В миске соедините томатную пасту, соль, перец, паприку, измельченный чеснок и сок лимона. Перемешайте до густой, ароматной пасты.
  2. Втирайте маринад в мясо со всех сторон, чтобы каждый миллиметр был покрыт пряной шубой.
  3. Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно формы — он даст сочность и защитит от пригорания.
  4. Выложите мясо на лук, накройте крышкой и запекайте 4 часа при 110–120°C. Чем дольше — тем нежнее!

Рваную телятину вкусно есть с картофельным пюре, пастой, рисом. Также ее можно добавлять в бургеры или заворачивать в конвертики из лаваша.

