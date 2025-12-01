Нежнее не бывает: рецепт рваной телятины без лишних усилий (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Мясо по этому рецепту получается мягким и сочным
Рваная телятина — это мясо, которое просто распадается на волокна. Об этом блюде часто говорят, что его можно есть губами. Готовится томленая телятина невероятно просто. Главное — запастись временем. Мясо медленно томится несколько часов, результат целиком оправдывает ожидания.
Как вкусно потушить говядину, чтобы она была мягкой, показали на YouTube-канале "Карпатські шкварки". Для этого рецепта лучше всего выбирать телятину или говядину с небольшими жировыми прослойками. Идеально подойдут лопатка, шейная часть или грудинка.
Ингредиенты:
- Телятина — 800 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль — 4 г
- Перец молотый — 2 г
- Паприка копченая – 1 ч. л.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Сок лимона/лайма – по вкусу
Этапы приготовления
- В миске соедините томатную пасту, соль, перец, паприку, измельченный чеснок и сок лимона. Перемешайте до густой, ароматной пасты.
- Втирайте маринад в мясо со всех сторон, чтобы каждый миллиметр был покрыт пряной шубой.
- Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно формы — он даст сочность и защитит от пригорания.
- Выложите мясо на лук, накройте крышкой и запекайте 4 часа при 110–120°C. Чем дольше — тем нежнее!
Рваную телятину вкусно есть с картофельным пюре, пастой, рисом. Также ее можно добавлять в бургеры или заворачивать в конвертики из лаваша.