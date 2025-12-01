Нежнее не бывает: рецепт рваной телятины без лишних усилий (видео)

Мясо по этому рецепту получается мягким и сочным

Рваная телятина — это мясо, которое просто распадается на волокна. Об этом блюде часто говорят, что его можно есть губами. Готовится томленая телятина невероятно просто. Главное — запастись временем. Мясо медленно томится несколько часов, результат целиком оправдывает ожидания.

Как вкусно потушить говядину, чтобы она была мягкой, показали на YouTube-канале "Карпатські шкварки". Для этого рецепта лучше всего выбирать телятину или говядину с небольшими жировыми прослойками. Идеально подойдут лопатка, шейная часть или грудинка.

Ингредиенты:

Телятина — 800 г

Лук репчатый – 1 шт.

Соль — 4 г

Перец молотый — 2 г

Паприка копченая – 1 ч. л.

Томатная паста — 3 ст. л.

Чеснок – 5 зубчиков

Сок лимона/лайма – по вкусу

Этапы приготовления

В миске соедините томатную пасту, соль, перец, паприку, измельченный чеснок и сок лимона. Перемешайте до густой, ароматной пасты. Втирайте маринад в мясо со всех сторон, чтобы каждый миллиметр был покрыт пряной шубой. Лук нарежьте полукольцами и выложите на дно формы — он даст сочность и защитит от пригорания. Выложите мясо на лук, накройте крышкой и запекайте 4 часа при 110–120°C. Чем дольше — тем нежнее!

Рваную телятину вкусно есть с картофельным пюре, пастой, рисом. Также ее можно добавлять в бургеры или заворачивать в конвертики из лаваша.