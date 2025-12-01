Одним блюдом накормите всю семью: рецепт ужина из вермишели и фарша (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальное блюдо для занятых. Достаточно просто смешать ингредиенты и запечь их
Простые блюда типа запеканки способны заметно облегчить приготовление обеда или ужина для всей семьи. Рецепт запеканки из вермишели и фарша требует меньше времени у плиты, чем отдельно варить вермишель, формировать и обжаривать котлеты или тефтели. Все ингредиенты смешиваются в одной миске и отправляются в духовку. Уже через 40 минут на столе появляется вкусное и сытное блюдо.
Рецептом запеканки поделились на YouTube-канале "Пан фартух". Это блюдо поможет сэкономить силы на приготовление и разнообразить повседневное меню.
Ингредиенты
- Лук – 1-2 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Куриный фарш – 350 г
- Сметана – 150 г
- Вермишель "паутинка" – 150 г
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Соль и специи – по вкусу
Этапы приготовления
- Лук порезать маленьким кубиком. Морковь натереть на крупную терку.
- На сковороде обжарить лук и морковь до мягкости.
- К куриному фаршу добавить яйца, сметану, вермишель "паутинка", обжаренные овощи и измельченный чеснок.
- Добавить соль и специи по вкусу. Тщательно перемешать все до однородности.
- Выложить подготовленную массу в форму для запекания.
- Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.