Одним блюдом накормите всю семью: рецепт ужина из вермишели и фарша (видео)

Идеальное блюдо для занятых. Достаточно просто смешать ингредиенты и запечь их

Простые блюда типа запеканки способны заметно облегчить приготовление обеда или ужина для всей семьи. Рецепт запеканки из вермишели и фарша требует меньше времени у плиты, чем отдельно варить вермишель, формировать и обжаривать котлеты или тефтели. Все ингредиенты смешиваются в одной миске и отправляются в духовку. Уже через 40 минут на столе появляется вкусное и сытное блюдо.

Рецептом запеканки поделились на YouTube-канале "Пан фартух". Это блюдо поможет сэкономить силы на приготовление и разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты

Лук – 1-2 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Яйца – 2 шт.

Куриный фарш – 350 г

Сметана – 150 г

Вермишель "паутинка" – 150 г

Чеснок – 1-2 зубчика

Соль и специи – по вкусу

Этапы приготовления