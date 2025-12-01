Укр

Одним блюдом накормите всю семью: рецепт ужина из вермишели и фарша (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеканка из фарша и вермишели готовится очень просто
Запеканка из фарша и вермишели готовится очень просто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Идеальное блюдо для занятых. Достаточно просто смешать ингредиенты и запечь их

Простые блюда типа запеканки способны заметно облегчить приготовление обеда или ужина для всей семьи. Рецепт запеканки из вермишели и фарша требует меньше времени у плиты, чем отдельно варить вермишель, формировать и обжаривать котлеты или тефтели. Все ингредиенты смешиваются в одной миске и отправляются в духовку. Уже через 40 минут на столе появляется вкусное и сытное блюдо.

Рецептом запеканки поделились на YouTube-канале "Пан фартух". Это блюдо поможет сэкономить силы на приготовление и разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты

  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Куриный фарш – 350 г
  • Сметана – 150 г
  • Вермишель "паутинка" – 150 г
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Соль и специи – по вкусу

Этапы приготовления

  1. Лук порезать маленьким кубиком. Морковь натереть на крупную терку.
  2. На сковороде обжарить лук и морковь до мягкости.
  3. К куриному фаршу добавить яйца, сметану, вермишель "паутинка", обжаренные овощи и измельченный чеснок.
  4. Добавить соль и специи по вкусу. Тщательно перемешать все до однородности.
  5. Выложить подготовленную массу в форму для запекания.
  6. Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Теги:
#Рецепты #Запеканка #Фарш