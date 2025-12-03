Новогодняя роскошь в тарелке: салат с лососем и креветками (видео)
Салаты занимают особое место на новогоднем столе, ведь именно они открывают праздничную трапезу.
Чаще хозяйки готовят классические варианты, в частности салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками. Однако хочется удивить гостей чем-нибудь более изысканным и одновременно простым в приготовлении. Поэтому сегодня мы предлагаем нежный слоистый салат с лососем, креветками и сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".
Как приготовить салат с лососем и креветками
Ингредиенты:
- отварной картофель – 2 шт.;
- майонез – примерно 1 ст. л.;
- зеленый лук – 1 пучок;
- лосось слабосоленый – 140 г;
- креветки – 140 г;
- огурец свежий – 1 шт.;
- сыр чеддер – 100 г;
Способ приготовления:
- Нарезать лосось, креветки и огурец маленькими кубиками.
- Натереть картофель и сыр на средней терке.
- Выложить первым слоем картофель и слегка смазать майонезом.
- Добавить слой зеленого лука и равномерно распределить лосось.
- Выложить огурец и снова нанести тонкий слой майонеза.
- Посыпать сыром и добавить еще слой зеленого лука.
- Распределить креветки, смазать майонезом и завершить сыром.
- Украсить верх креветками и зеленым луком перед подачей.