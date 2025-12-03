Укр

Новогодняя роскошь в тарелке: салат с лососем и креветками (видео)

Мария Швец
Салат с лососем и креветками
Салат с лососем и креветками. Фото instagram.com

Салаты занимают особое место на новогоднем столе, ведь именно они открывают праздничную трапезу.

Чаще хозяйки готовят классические варианты, в частности салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками. Однако хочется удивить гостей чем-нибудь более изысканным и одновременно простым в приготовлении. Поэтому сегодня мы предлагаем нежный слоистый салат с лососем, креветками и сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".

Как приготовить салат с лососем и креветками

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 2 шт.;
  • майонез – примерно 1 ст. л.;
  • зеленый лук – 1 пучок;
  • лосось слабосоленый – 140 г;
  • креветки – 140 г;
  • огурец свежий – 1 шт.;
  • сыр чеддер – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Нарезать лосось, креветки и огурец маленькими кубиками.
  2. Натереть картофель и сыр на средней терке.
  3. Выложить первым слоем картофель и слегка смазать майонезом.
  4. Добавить слой зеленого лука и равномерно распределить лосось.
  5. Выложить огурец и снова нанести тонкий слой майонеза.
  6. Посыпать сыром и добавить еще слой зеленого лука.
  7. Распределить креветки, смазать майонезом и завершить сыром.
  8. Украсить верх креветками и зеленым луком перед подачей.
Теги:
#Лосось #Креветки #Готовим дома