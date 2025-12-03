Новогодняя роскошь в тарелке: салат с лососем и креветками (видео)

Салаты занимают особое место на новогоднем столе, ведь именно они открывают праздничную трапезу.

Чаще хозяйки готовят классические варианты, в частности салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками. Однако хочется удивить гостей чем-нибудь более изысканным и одновременно простым в приготовлении. Поэтому сегодня мы предлагаем нежный слоистый салат с лососем, креветками и сыром. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yavorskaa_cooking".

Как приготовить салат с лососем и креветками

Ингредиенты:

отварной картофель – 2 шт.;

майонез – примерно 1 ст. л.;

зеленый лук – 1 пучок;

лосось слабосоленый – 140 г;

креветки – 140 г;

огурец свежий – 1 шт.;

сыр чеддер – 100 г;

Способ приготовления: