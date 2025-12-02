Праздничная альтернатива надоевшей классике: рецепт салата "Гранатовый браслет" (видео)

Вкусное и яркое блюдо

На новогодний стол хозяйки традиционно готовят проверенные годами салаты, среди которых часто можно увидеть и салат "Новогодний каприз". Однако праздничное меню каждый год хочется разнообразить чем-то новым, ярким и действительно эффектным. Именно поэтому все большую популярность приобретают блюда, которые не только вкусны, но и выглядят роскошно. Но сегодня мы предлагаем обратить внимание на салат "Гранатовый браслет" — блюдо, которое способно стать главным украшением новогоднего стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_pro.food".

Как приготовить салат "Гранатовый браслет"

Ингредиенты:

картофель вареный – 3 средних;

лук синий – 1 шт.;

куриная грудинка – 1 шт.;

яйца вареные – 2 шт.;

морковь вареная – 1 шт.;

свекла вареная – 1 шт.;

гранат – 1 шт.;

майонез – 200 г;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить куриную грудку в подсоленной воде до готовности, охладить и измельчить мелкими кубиками. Отварные овощи и яйца очистить и натереть отдельно на крупной терке. Лук мелко нарезать и по желанию ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. На большую плоскую тарелку поставить стакан, вокруг него выкладывать салат слоями в форме кольца. Выложить первым слоем картофель, промазать майонезом. Добавить куриное филе и снова смазать майонезом. Выложить слой лука, затем яйца и смазать майонезом. Добавить морковь, нанести тонкий слой майонеза. Выложить свеклу и хорошо смазать майонезом. Зернами граната плотно покрыть всю поверхность салата. Осторожно вытащить стакан из центра и поставить салат в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Салат "Гранатовый браслет" сочетает в себе насыщенный вкус и поразительный внешний вид. Он идеально подходит для праздничного стола, когда хочется произвести впечатление без лишних кулинарных сложностей. Сочетание нежного мяса, сладкой свеклы и сочного граната делает это блюдо настоящим гастрономическим акцентом вечера. Именно такие рецепты способны создавать ощущение праздника даже в самом простом меню.