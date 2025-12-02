"Крабовый" салат заиграет новыми вкусами: рецепт простой закуски на Новый год

Если вы устали от классического рецепта с рисом и кукурузой, попробуйте добавить к крабовым палочками чернослив

Крабовый салат — одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Его любят за нежный вкус, простоту приготовления и возможность легко менять рецепт под имеющиеся продукты. Предлагаем попробовать один из интересных вариантов салата с крабовыми палочками, где к уже привычным ингредиентам как яйца, сыр и огурец добавляется чернослив.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и черносливом "Эсмеральда", показали на YouTube-канале "ВІКА – Простые Рецепты". Автор заверяет, что гостям нравится эта закуска с первой ложки.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 250 г

Пекинская капуста — 200 г

Чернослив без косточки — 100 г

Свежий огурец — 150 г

Твердый сыр — 80 г

Для соуса

Майонез 100 г

Сметана 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Лимонный сок — 1-2 ст.л.

Соль — щепотка

Этапы приготовления

Тщательно промойте чернослив теплой водой, а затем залейте его очень горячей водой (но не кипятком) на 8 минут. Достаньте чернослив, обсушите его бумажным полотенцем. Нарежьте тонкими полосочками толщиной примерно 4-5 мм. Мелко нарежьте пекинскую капусту. Крабовые палочки также нарежьте мелкими кусочками. Огурец нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на мелкую тёрку. В отдельной емкости смешайте майонез и сметану. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Влейте лимонный сок и добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородности. Выкладывайте слои прямо на сервировочное блюдо без использования кулинарного кольца:

Пекинская капуста. Сверху нанесите тонкие линии соуса.

Мелко нарезанные крабовые палочки. Покройте соусом.

Чернослив. Нанесите легкую "паутинку" из соуса.

Огурец. Слегка полейте соусом.

Сверху выложите натертый сыр.

Поставьте салат в холодильник на 15 минут. Это нужно для того, чтобы слои "подружились" и обменялись вкусами, а салат стал ещё более нежным.