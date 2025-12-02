Укр

"Крабовый" салат заиграет новыми вкусами: рецепт простой закуски на Новый год

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек. Фото Скриншот из YouTube

Если вы устали от классического рецепта с рисом и кукурузой, попробуйте добавить к крабовым палочками чернослив

Крабовый салат — одно из самых популярных блюд на новогоднем столе. Его любят за нежный вкус, простоту приготовления и возможность легко менять рецепт под имеющиеся продукты. Предлагаем попробовать один из интересных вариантов салата с крабовыми палочками, где к уже привычным ингредиентам как яйца, сыр и огурец добавляется чернослив.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и черносливом "Эсмеральда", показали на YouTube-канале "ВІКА – Простые Рецепты". Автор заверяет, что гостям нравится эта закуска с первой ложки.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 250 г
  • Пекинская капуста — 200 г
  • Чернослив без косточки — 100 г
  • Свежий огурец — 150 г
  • Твердый сыр — 80 г

Для соуса

  • Майонез 100 г
  • Сметана 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лимонный сок — 1-2 ст.л.
  • Соль — щепотка

Этапы приготовления

  1. Тщательно промойте чернослив теплой водой, а затем залейте его очень горячей водой (но не кипятком) на 8 минут. Достаньте чернослив, обсушите его бумажным полотенцем. Нарежьте тонкими полосочками толщиной примерно 4-5 мм.
  2. Мелко нарежьте пекинскую капусту. Крабовые палочки также нарежьте мелкими кусочками. Огурец нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на мелкую тёрку.
  3. В отдельной емкости смешайте майонез и сметану. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Влейте лимонный сок и добавьте щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородности.
  4. Выкладывайте слои прямо на сервировочное блюдо без использования кулинарного кольца:
  • Пекинская капуста. Сверху нанесите тонкие линии соуса.
  • Мелко нарезанные крабовые палочки. Покройте соусом.
  • Чернослив. Нанесите легкую "паутинку" из соуса.
  • Огурец. Слегка полейте соусом.
  • Сверху выложите натертый сыр.

Поставьте салат в холодильник на 15 минут. Это нужно для того, чтобы слои "подружились" и обменялись вкусами, а салат стал ещё более нежным.

Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска #Новогодний стол #Крабовые палочки