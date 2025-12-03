Укр

Заменит зразы и драники: рецепт вкусного блюда из картофеля на завтрак и перекус (видео)

Наталья Граковская
Картофельные лепешки готовятся очень быстро
Картофельные лепешки готовятся очень быстро. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Лепешки из картофеля получаются невероятно мягкими

Из картофеля легко приготовить вкусный гарнир, зразы или драники. А если хочется попробовать что-то новое, отличным вариантом станут картофельные лепешки. Рецепт элементарный. Картофельные лепешки можно готовить на завтрак, обед или на перекус. Их можно есть со сметаной как самостоятельное блюдо или с салатом из свежих овощей или котлетами.

Как приготовить картофельные лепешки, подробно показали на YouTube-канале na Vkus. Повторить рецепт на своей кухне несложно.

Ингредиенты

  • 500 г отварного картофеля
  • 150 г муки (5 ст. л. с горкой)
  • 50 г тертого сыра
  • 1 яйцо
  • зелень по вкусу
  • соль, перец
  • масло для жарки
  • мука для формирования теста

Этапы приготовления

  1. Картошку отварить, воду слить, картошку растолочь.
  2. К толченому картофелю добавить зелень, сыр, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.
  3. Постепенно добавить муку. Сначала вымешать ложкой, затем руками. Должно получиться мягкое и липкое тесто.
  4. Стол посыпать мукой, выложить тесто и разделить на 8 частей. Из каждой части сформировать шарик, который затем раскатать в круг.
  5. Жарить на растительном масле на среднем огне.
