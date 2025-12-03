Заменит зразы и драники: рецепт вкусного блюда из картофеля на завтрак и перекус (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лепешки из картофеля получаются невероятно мягкими
Из картофеля легко приготовить вкусный гарнир, зразы или драники. А если хочется попробовать что-то новое, отличным вариантом станут картофельные лепешки. Рецепт элементарный. Картофельные лепешки можно готовить на завтрак, обед или на перекус. Их можно есть со сметаной как самостоятельное блюдо или с салатом из свежих овощей или котлетами.
Как приготовить картофельные лепешки, подробно показали на YouTube-канале na Vkus. Повторить рецепт на своей кухне несложно.
Ингредиенты
- 500 г отварного картофеля
- 150 г муки (5 ст. л. с горкой)
- 50 г тертого сыра
- 1 яйцо
- зелень по вкусу
- соль, перец
- масло для жарки
- мука для формирования теста
Этапы приготовления
- Картошку отварить, воду слить, картошку растолочь.
- К толченому картофелю добавить зелень, сыр, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.
- Постепенно добавить муку. Сначала вымешать ложкой, затем руками. Должно получиться мягкое и липкое тесто.
- Стол посыпать мукой, выложить тесто и разделить на 8 частей. Из каждой части сформировать шарик, который затем раскатать в круг.
- Жарить на растительном масле на среднем огне.