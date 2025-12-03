Заменит зразы и драники: рецепт вкусного блюда из картофеля на завтрак и перекус (видео)

Лепешки из картофеля получаются невероятно мягкими

Из картофеля легко приготовить вкусный гарнир, зразы или драники. А если хочется попробовать что-то новое, отличным вариантом станут картофельные лепешки. Рецепт элементарный. Картофельные лепешки можно готовить на завтрак, обед или на перекус. Их можно есть со сметаной как самостоятельное блюдо или с салатом из свежих овощей или котлетами.

Как приготовить картофельные лепешки, подробно показали на YouTube-канале na Vkus. Повторить рецепт на своей кухне несложно.

Ингредиенты

500 г отварного картофеля

150 г муки (5 ст. л. с горкой)

50 г тертого сыра

1 яйцо

зелень по вкусу

соль, перец

масло для жарки

мука для формирования теста

Этапы приготовления